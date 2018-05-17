Посольство России в Лондоне предложило построить мост через Ла-Манш

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Россия готова поделиться с Великобританией опытом строительства сложных объектов, подобных Крымскому мосту, например, через Ла-Манш, если Лондон проявит интерес. Об этом заявил пресс-секретарь российского посольства в ответ на комментарий Форин Офиса с осуждением открытия Крымского моста.

В посольстве констатировали, что "нынешний политический истеблишмент Великобритании отказывается принимать современные международные реалии".

Дипломат напомнил о незаконном свержении легитимно избранного президента Украины Виктора Януковича, что привело к разгулу экстремизма — в этих условиях население Крыма увидело угрозу безопасности и выразило свою волю на референдуме.

"Не может не вызывать беспокойство тот факт, что должной реакции на бесчисленные нарушения прав человека, свободы слова и гонения на журналистов на Украине официальный Лондон предпочитает необоснованную критику России и крымчан, сделавших свой законный выбор", — сказал пресс-секретарь.

Он отметил, что у Великобритании достаточно своих территориальных проблем — например, на Фолклендских островах провели референдум, который с точки зрения Лондона узаконил их статус как заморской британской территории.

"Получается, что там референдум проводить можно, а в Крыму нельзя. Отказ крымчанам в праве определять свою судьбу – очередной пример политики "двойных стандартов" официального Лондона", — подчеркнули в посольстве.

Дипломат выразил уверенность, что запуск Крымского моста внесет весомый вклад в процветание полуострова и благосостояние его жителей, "будет способствовать защите интересов крымчан, о которых на словах так заботятся в Лондоне".

Крымский мост — самый протяженный в России, его длина 19 километров. 15 мая автомобильное движение по нему открыл Владимир Путин. Въезд на мост сейчас разрешен легковым машинам и пассажирским автобусам. Движение грузовиков откроется ориентировочно в этом октябре, поездов — в конце 2019 года.

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