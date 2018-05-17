ВВС Израиля нанесли авиаудары по позициям ХАМАС в секторе Газа

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли в северной части сектора Газа удары по нескольким целям, связанным с правящим в анклаве движением ХАМАС, сообщает армия обороны Израиля.

"Некоторое время назад истребители израильских ВВС поразили "террористические" цели ХАМАС в северной Газе. Четыре цели представляли собой здания и объекты "террористической" военной инфраструктуры, еще три – объекты по производству оружия", — говорится в заявлении армии.

Как отмечается в заявлении, удары были нанесены "в ответ на огонь из крупнокалиберных пулеметов, целью которого был город Сдерот, и неоднократные нападения со стрельбой в течение дня".

Ранее в среду израильские военные атаковали два наблюдательных поста палестинских боевиков в ответ на второй за день обстрел из сектора Газа. Инцидент обошелся без потерь со стороны израильтян.

До этого израильский танк обстрелял пост ХАМАС на северной границе анклава в ответ на пулеметную очередь, выпущенную палестинскими боевиками. Обстрел обошелся без пострадавших, но несколько пуль попали в дом в приграничном городе Сдерот, сообщили военные. Они сохраняют усиленное присутствие на границах сектора Газа в связи с массовыми палестинскими протестами, продолжающимися второй месяц подряд.