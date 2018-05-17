В США опубликовали подробности встречи Весельницкой с Трампом-младшим

ВАШИНГТОН, 17 мая — РИА Новости. Российский юрист Наталья Весельницкая говорила с Дональдом Трампом-младшим на встрече перед выборами президента США об Уильяме Браудере и "Акте Магнитского", но тот не выразил заинтересованности, убедившись, что у Весельницкой нет данных о связях Браудера с Хиллари Клинтон, свидетельствуют протоколы допросов участников встречи, которые распространил юридический комитет сената США.

Встреча 9 июня 2016 года вызвала предположения демократов и ряда СМИ в США о том, что Весельницкая поделилась со штабом Трампа компроматом на Клинтон и обеспечила "сговор Трампа с Россией" в преддверии выборов.

Присутствовавший на встрече лоббист Ринат Ахметшин заявил, что Дональд Трамп-младший начал разговор с вопроса, какая информация есть у Весельницкой. Та рассказала о предполагаемых махинациях британского инвестора Браудера, который был заочно осужден российским судом по обвинению в мошенничестве и активно лоббирует введение санкций против России. Весельницкая заявила, что Браудер жертвовал деньги, в том числе и оппонентам Трампа, включая штаб Клинтон и Национальный комитет Демократической партии США.

Весельницкая, Ахметшин и вице-президент холдинга Crocus Group Ираклий Кавеладзе заявили, что после этого Трамп-младший потребовал "показать, как эти деньги идут к Хиллари", в частности, затребовал бумаги на этот счет.

Весельницкая показала, что у нее таких документальных свидетельств нет и этот вопрос ее не касается. "Встреча по сути на этом и закончилась", — заявила Весельницкая в письменных показаниях сенату. После этого она говорила об "Акте Магнитского", который предусматривает санкции против российских официальных лиц за предполагаемые нарушения прав человека. Принятие закона лоббировал Браудер. Весельницкая назвала "несправедливыми" санкции, введенные по итогам принятия "Акта Магнитского".

Другие участники показали, что Трамп-младший и другие представители штаба Трампа были раздражены этим разговором. Присутствовавший на встрече музыкальный продюсер Роб Голдстоун показал: "(Зять Трампа Джаред) Кушнер выглядел несколько возбужденным и сказал: я вообще не понимаю, о чем вы говорите, не могли бы вы сосредоточиться и начать с начала?". Когда Весельницкая снова начала говорить о Браудере, Кушнер "раздражился еще больше", свидетельствует Голдстоун.

Кавеладзе также заявил, что Кушнер был "очень раздражен" и задался вопросом, с какой стати они обсуждают "Акт Магнитского". По словам Ахметшина, узнав, что никаких данных о Клинтон у Весельницкой нет, Трамп-младший "мгновенно потерял интерес". Трамп-младший предложил Весельницкой изложить свои соображения после выборов. По словам участников встречи, больше они не встречались.

Также комитет распространил заметки со встречи Пола Манафорта, тогдашнего руководителя предвыборного штаба Трампа. Все записки Манафорта со встречи ограничились примерно 30 словами, их смысл часто неясен.

"Билл Браудер; оффшоры — Кипр… 133 м акций… компании… не инвестиции — займ… ценность на Кипре как между… незак… активные спонсоры Республиканского национального комитета… Браудер нанял Джоанну Гловер… связи с (бывшим вице-президентом США Диком) Чейни… российское усыновление американскими семьями", — так выглядит полный текст записей Манафорта. Из него можно предположить, что речь шла о предполагаемых злоупотреблениях Браудера. Также видно, что затрагивался вопрос о запрете на усыновление американцами детей из России. Против Браудера расследуется дело на Кипре о возможных махинациях с акциями ПАО "Газпром".

Манафорт впоследствии был обвинен в мошенничестве и нарушении закона об иностранных агентах в США, однако обвинения не связаны напрямую с Россией.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".