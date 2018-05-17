В США трех мужчин осудили за помощь ИГ*

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Суд во Флориде приговорил трех жителей штата к различным срокам тюремного заключения за участие в сговоре с целью оказания материальной помощи террористической группировке "Исламское государство"*, сообщает минюст США.

Дейн Антани Кристиан, Даррен Арнесс Джексон и Грегори Хаббард были задержаны ФБР в июле 2016 года. Согласно обвинительному акту, начиная с июля 2015 года они вступили в сговор с целью оказания помощи ИГ* в "подборе кадров".

Ранее сообщалось, что Джексон отвез Хаббарда в международный аэропорт Майами, откуда он планировал улететь в Германию. Из Германии он хотел отправиться в Турцию, а затем в Сирию, чтобы вступить в ряды ИГ*. Через несколько дней задержанным были предъявлены обвинения. В апреле прошлого года Кристиан и Джексон признали себя виновными в участии в сговоре.

"Хаббард приговорен к рекомендованному наказанию в виде 12 лет тюрьмы, после чего он на протяжении жизни будет находиться под надзором. Кристиан и Джексон, которые признали себя виновными в 2017 году и оказывали значительное содействие расследованию, получили восемь и четыре года тюрьмы соответственно", — говорится в заявлении, размещенном на сайте министерства.

После освобождения Кристиан и Джексон будут находиться под наблюдением властей еще пять лет.

* Запрещенная в России террористическая организация