МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В Днепропетровской области разразился скандал из-за того, что личные вещи украинских силовиков, погибших в иловайском котле, оказались выброшенными и закопанными в скотомогильнике недалеко от областного центра. Об этом сообщает ТСН.

В яме, где были в мешках утилизированы мертвые куры, волонтеры обнаружили окровавленную форму, берцы, нательные крестики убитых в 2014 году добровольцев.

Тридцать восемь мешков с бирками морга на территорию рыбхоза привезли правоохранители, чтобы просушить их, однако за вещами никто не вернулся. В конце концов волонтеров вызвал фермер, который арендует эту территорию и безуспешно пытался добиться от силовиков, чтобы они забрали вещи. Полицейские, которые привезли их, уволились, а вещдоки стали исчезать — кто-то, например, ходил по соседнему селу в берцах со свалки.

"Собаки начали это все таскать по территории, и местные жители приняли решение все это прикопать", — пояснил член гуманитарной миссии "Черный тюльпан" Анатолий Золотарев.

Среди вещей, в частности, нашли медаль батальона "Кривбасс", которую вручили 24 августа 2014 — перед тем, как бойцы попали в котел.

Полицейские вновь описали все найденные на свалке вещи и начали служебное расследование. Ответственным за нарушения назвали руководителя территориального подразделения, который в 2014 году оставил вещи в рыбхозе.

В августе 2014 года в Донбассе началось сражение за Иловайск — первая крупная битва на юго-востоке Украины, завершившаяся полной победой ополчения ДНР над подразделениями ВСУ и добровольческими формированиями. Трехнедельные бои привели к образованию так называемого иловайского котла, где погибли, по разным данным, от 350 до 900 украинских силовиков.