Шесть стран Ближнего Востока ввели санкции против лидеров "Хезболлах"

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Саудовская Аравия в партнерстве с Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Катаром и ОАЭ ввели в среду санкции в отношении высокопоставленных представителей ливанского движения "Хезболлах" и лиц, которые оказывают поддержку организации, сообщает саудовское агентство SPA.
В санкционный список вошли десять человек, пять из которых представляют руководящий совет организации. Их собственность и активы будут заморожены, отмечает агентство.
В среду министерство финансов США ввело санкции против трех человек, связанных с ливанским движением "Хезболлах", и еще одного гражданина Мали – боевика террористической организации "Исламское государство"*. С этого момента все имущество данных лиц на территории США блокируется, американцам запрещено вести с ними какой-либо бизнес.
С 1990-х годов "Хезболлах" постепенно трансформируется в политическую организацию, в таком качестве движение действует в современном Ливане. "Хезболлах" признали террористической организацией, в частности, США, Канада, Израиль, Египет, ряд стран ЕС и Персидского залива.
* Запрещенная в России террористическая организация