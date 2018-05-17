Шесть стран Ближнего Востока ввели санкции против лидеров "Хезболлах"

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Саудовская Аравия в партнерстве с Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Катаром и ОАЭ ввели в среду санкции в отношении высокопоставленных представителей ливанского движения "Хезболлах" и лиц, которые оказывают поддержку организации, сообщает саудовское агентство SPA.

"Эти действия предприняты в партнерстве с США, сопредседателем Центра анализа и подготовки данных о финансировании терроризма (Terrorist Financing Targeting Center, TFTC) и другими странами-участниками центра: Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Катаром и ОАЭ", — говорится в сообщении агентства.

В санкционный список вошли десять человек, пять из которых представляют руководящий совет организации. Их собственность и активы будут заморожены, отмечает агентство.

В среду министерство финансов США ввело санкции против трех человек, связанных с ливанским движением "Хезболлах", и еще одного гражданина Мали – боевика террористической организации "Исламское государство"*. С этого момента все имущество данных лиц на территории США блокируется, американцам запрещено вести с ними какой-либо бизнес.

"Хезболлах" — ливанское шиитское движение, основанное в конце 1970-х годов священниками-шиитами при содействии иранских "Стражей исламской революции". Основной целью деятельности "Хезболлах" было изгнание из Ливана израильских и западных военных сил. Созданные им вооруженные отряды "Исламского сопротивления" широко прибегали к тактике партизанской войны и терактов.

С 1990-х годов "Хезболлах" постепенно трансформируется в политическую организацию, в таком качестве движение действует в современном Ливане. "Хезболлах" признали террористической организацией, в частности, США, Канада, Израиль, Египет, ряд стран ЕС и Персидского залива.

* Запрещенная в России террористическая организация