Сделка США и КНДР под угрозой. Почему это выгодно России

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости, Игорь Гашков. Встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа рискует не состояться, поскольку Вашингтон взял слишком жесткий тон на переговорах. В Пхеньяне считают, что американцы добиваются одностороннего разоружения Северной Кореи и не готовы на уступки. Это может позволить Москве выступить в роли посредника.

Ким не хочет в угол

© AP Photo / Ahn Young-joon Трансляция переговоров госсекретаря США Майка Помпео и лидера КНДР Ким Чен Ына © AP Photo / Ahn Young-joon Трансляция переговоров госсекретаря США Майка Помпео и лидера КНДР Ким Чен Ына

Пхеньян отменил назначенные на 16 мая переговоры с Сеулом и вновь заявил о своем возмущении совместными военными маневрами Южной Кореи и США. Демаршу предшествовало выступление советника Дональда Трампа по безопасности Джона Болтона, предложившего Ким Чен Ыну демонтировать ядерный арсенал и перевезти его для уничтожения в американский штат Теннесси, чтобы гарантировать успех саммита. В обмен американцы пообещали разрешить своим компаниям работать на рынке Северной Кореи. Однако об инвестициях промолчали.

В Пхеньяне рассчитывали на более выгодную сделку: чтобы придать импульс развитию северокорейской экономики, понадобится серьезная помощь со стороны США. При этом Ким Чен Ын рискует, ведь военные сочтут отказ от ядерной программы поражением, что неизбежно скажется на его авторитете.

Поэтому северокорейский МИД повышает ставки и предупреждает: "Мы утратим интерес к переговорам, если Белый дом попытается загнать нас в угол".

Против оружейного лобби

© AP Photo / Korea Summit Press Pool Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время встречи в демилитаризованной зоне. 27 апреля 2018 © AP Photo / Korea Summit Press Pool Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время встречи в демилитаризованной зоне. 27 апреля 2018

Советники Трампа, и в особенности Болтон, сознательно торпедируют сделку, считает вице-президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов."Если КНДР откажется от ядерного оружия, важные проекты США в Тихоокеанском регионе могут не понадобиться. Прежде всего — система ПРО в Японии и Южной Корее. Эти оборонные комплексы стоят миллиарды долларов, их закупку объясняют угрозой со стороны Пхеньяна. Речь идет о серьезной финансовой выгоде американских бизнесменов — спонсоров Республиканской партии", — говорит эксперт.

По его мнению, в администрации Трампа наметилось противостояние между главой Госдепартамента Майклом Помпео, поддерживающим сделку, и "ястребом" Болтоном, чьи высказывания делают ее проблематичной. "Американскому лидеру решать, на чью сторону он встанет, какие интересы примет в расчет — стратегические долгосрочные или более конъюнктурные, связанные с запросами оборонного лобби", — отмечает Абзалов.

На решение могут повлиять и геостратегические соображения, необязательно благоприятные для сделки. Примирение с Северной Кореей способно помешать планам сдерживания Пекина — создание системы ПРО в Южной Корее и Японии выгодно США, поскольку позволяет использовать ее против Китая. Поэтому Вашингтон хочет от Пхеньяна безоговорочных уступок. Только тогда соглашение приобретает для американцев смысл, а минусы уравновешиваются плюсами.

Тень растерзанного Каддафи

Однако, оказывая слишком сильное давление на Пхеньян, Вашингтон переходит черту, полагает завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов.

"Позицию Вашингтона можно сформулировать так: сначала вы полностью разоружитесь, а потом мы посмотрим, что вам предложить. Северная Корея хочет гарантий безопасности и считает, что если продавать свою ядерную программу, то задорого. Простая сдача вооружений Пхеньян не устраивает. Ким Чен Ын и его окружение помнят о судьбе Каддафи, отказавшегося в свое время от ядерной программы. Следовать его путем в Северной Корее никто не хочет", — говорит специалист.

© AP Photo / Charles Dharapak Американский политик Джон Болтон © AP Photo / Charles Dharapak Американский политик Джон Болтон

Эксперт напоминает, что и Пхеньян расценивает Вашингтон как серьезную военную угрозу. "В совместных американо-южнокорейских маневрах задействовано более трехсот тысяч человек. Маневры вызывают опасение и недоверие у северных корейцев. Западные СМИ на этот фактор не обращают внимания. Однако вспомните, как они реагировали на недавние российские учения в Белоруссии, в которых приняли участие вдесятеро меньше военных!" — возмущается он.

Россия вступает в игру

Если скептические настроения в Пхеньяне возобладают, переговоры об отказе от ядерного оружия не прекратятся, однако роль США в них снизится. В таких обстоятельствах Россия могла бы выступить посредником наряду с Южной Кореей, Японией и Китаем. Двусторонние контакты сменил бы многоуровневый формат.

"Идеальная ситуация для России, если Северная Корея договорится о денуклеаризации, но не с американцами, а с Китаем, Южной Кореей и нами", — считает Абзалов. Он подчеркивает, что продолжение умеренного противостояния, только с активной ролью региональных игроков, было бы выгодно России. "А нынешний формат переговоров — кулуарная сделка, проходящая мимо Москвы. Дипломатическая неудача Трампа в этой ситуации могла бы изменить положение дел", — резюмирует эксперт.