МОСКВА, 17 мая — РИА Новости, Игорь Гашков. Встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа рискует не состояться, поскольку Вашингтон взял слишком жесткий тон на переговорах. В Пхеньяне считают, что американцы добиваются одностороннего разоружения Северной Кореи и не готовы на уступки. Это может позволить Москве выступить в роли посредника.
Ким не хочет в угол
В Пхеньяне рассчитывали на более выгодную сделку: чтобы придать импульс развитию северокорейской экономики, понадобится серьезная помощь со стороны США. При этом Ким Чен Ын рискует, ведь военные сочтут отказ от ядерной программы поражением, что неизбежно скажется на его авторитете.
Поэтому северокорейский МИД повышает ставки и предупреждает: "Мы утратим интерес к переговорам, если Белый дом попытается загнать нас в угол".
Против оружейного лобби
"Если КНДР откажется от ядерного оружия, важные проекты США в Тихоокеанском регионе могут не понадобиться. Прежде всего — система ПРО в Японии и Южной Корее. Эти оборонные комплексы стоят миллиарды долларов, их закупку объясняют угрозой со стороны Пхеньяна. Речь идет о серьезной финансовой выгоде американских бизнесменов — спонсоров Республиканской партии", — говорит эксперт.
По его мнению, в администрации Трампа наметилось противостояние между главой Госдепартамента Майклом Помпео, поддерживающим сделку, и "ястребом" Болтоном, чьи высказывания делают ее проблематичной. "Американскому лидеру решать, на чью сторону он встанет, какие интересы примет в расчет — стратегические долгосрочные или более конъюнктурные, связанные с запросами оборонного лобби", — отмечает Абзалов.
На решение могут повлиять и геостратегические соображения, необязательно благоприятные для сделки. Примирение с Северной Кореей способно помешать планам сдерживания Пекина — создание системы ПРО в Южной Корее и Японии выгодно США, поскольку позволяет использовать ее против Китая. Поэтому Вашингтон хочет от Пхеньяна безоговорочных уступок. Только тогда соглашение приобретает для американцев смысл, а минусы уравновешиваются плюсами.
Тень растерзанного Каддафи
"Позицию Вашингтона можно сформулировать так: сначала вы полностью разоружитесь, а потом мы посмотрим, что вам предложить. Северная Корея хочет гарантий безопасности и считает, что если продавать свою ядерную программу, то задорого. Простая сдача вооружений Пхеньян не устраивает. Ким Чен Ын и его окружение помнят о судьбе Каддафи, отказавшегося в свое время от ядерной программы. Следовать его путем в Северной Корее никто не хочет", — говорит специалист.
Эксперт напоминает, что и Пхеньян расценивает Вашингтон как серьезную военную угрозу. "В совместных американо-южнокорейских маневрах задействовано более трехсот тысяч человек. Маневры вызывают опасение и недоверие у северных корейцев. Западные СМИ на этот фактор не обращают внимания. Однако вспомните, как они реагировали на недавние российские учения в Белоруссии, в которых приняли участие вдесятеро меньше военных!" — возмущается он.
Россия вступает в игру
"Идеальная ситуация для России, если Северная Корея договорится о денуклеаризации, но не с американцами, а с Китаем, Южной Кореей и нами", — считает Абзалов. Он подчеркивает, что продолжение умеренного противостояния, только с активной ролью региональных игроков, было бы выгодно России. "А нынешний формат переговоров — кулуарная сделка, проходящая мимо Москвы. Дипломатическая неудача Трампа в этой ситуации могла бы изменить положение дел", — резюмирует эксперт.