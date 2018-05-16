Меланья Трамп рассказала о своем самочувствии после операции

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Супруга американского президента Меланья Трамп, перенесшая в понедельник операцию на почках, заявила, что чувствует себя замечательно и ждет возвращения в Белый дом.

"Я чувствую себя замечательно и жду с нетерпением, когда в скором времени вернусь в Белый дом", — написала первая леди в Twitter. Супруга президента США также поблагодарила сотрудников медицинского учреждения, в котором находится, и "всех, кто передавал добрые пожелания".

Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что 48-летняя Меланья Трамп в понедельник прошла процедуру эмболизации сосудов почек. При эмболизации перекрываются сосуды, питающие новообразование, чтобы остановить его рост. Операция прошла успешно и без осложнений. Предполагалось, что первая леди проведет в больнице еще около недели. Во вторник президент США Дональд Трамп сообщил, что его супругу выпишут из больницы через два-три дня.