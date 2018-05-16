Сектор Газа: исход журналистов как признак мира

Палестинские дети на акциях протеста на границе сектора Газа с Израилем. 15.05.18

Палестинские дети на акциях протеста на границе сектора Газа с Израилем. 15.05.18

ГАЗА, 16 мая — РИА Новости. Иностранные журналисты массово покидают сектор Газа. На границе с Израилем очередь из десятков британских газетчиков, французских радистов, американских телевизионщиков, немецких фотографов с объемистыми кофрами оборудования и громоздкими бронежилетами. Коллективный разум решил, что история с кровопролитными палестинскими протестами если и не завершилась, то близка к этому.

"Происходящее там сейчас — это даже не процент от того, что было", — говорит один из телеоператоров.

Израильские военные подсчитали, что во вторник в выступлениях участвовали четыре тысячи жителей анклава — в десять раз меньше явки понедельника. По данным палестинских медиков, количество погибших сократилось с 61 до двух, пострадавших от пуль и газа — с трех тысяч до 400 человек. Среда вообще обошлась без известий о сколько-нибудь значимых пограничных демонстрациях.

В лагере на востоке столичного города Газа, крупнейшем из примерно десятка опорных пунктов кампании, которая идет с 30 марта под общим названием "Великий марш возвращения", корреспонденты РИА Новости узнали, что из медпункта отозвали половину дежуривших там врачей, и увидели, как рабочие разбирают палатки, где полтора месяца группировались протестующие. На расспросы бригадир нехотя ответил, что тут, мол, планируются более капитальные строения.

Последние залпы?

Во вторник действо выглядело так: к границе выдвинулись две-три сотни палестинцев под завесой смога от горящих покрышек. Еще полторы тысячи наблюдали за происходящим с относительно безопасного удаления базового лагеря. В сторону израильтян, занявших оборону по гребню земляной насыпи, полетели выпущенные из пращей камни, в небе повисли воздушные змеи из тлеющего целлофана, округу оглашали бравурные марши, в толпе шныряли торговцы сигаретами и семечками.

Военные применили октокоптер: "дрон" с восемью винтами сбрасывал гранаты со слезоточивым газом, возвращался для перезарядки и вновь атаковал демонстрантов. Толпа бросалась наутек, в черно-белом дыму собирали пострадавших машины "скорой помощи". Прорваться через пограничное ограждение попытались трое мужчин, которых буквально на заборе задержали израильтяне.

Оператор прав: никакого сравнения с "кровавым понедельником", когда на штурм шли десятки, если не сотни, наталкиваясь на кинжальный огонь снайперов. Тот день поставил рекорд "Великого марша возвращения" и по количеству жертв, и по вниманию международного сообщества, которое было привлечено к региону и подогрето параллельным открытием в Иерусалиме американского посольства с участием дочери и зятя президента США Дональда Трампа.

Освещать церемонию, возмутившую палестинцев игнорированием их претензий на восточную часть города, съехались сотни журналистов со всего мира. Во вторник многие из них отправились в Газу. "А потом я в Санкт-Петербург", — похвастал коллега-француз, которому предстоит описывать визит своего президента Эммануэля Макрона на Петербургский экономический форум.

День пограничного противостояния закончился приездом лидера правящего в анклаве движения ХАМАС Исмаила Хании, который объявил, что марш возвращения "продолжается, продолжается, продолжается". Между тем в Газе только и разговоров, что о срочной поездке исламистов в Каир, где им, по никем не подтверждаемым слухам, передали от израильтян угрозу возобновить "точечные ликвидации", если не остановится пограничное кровопролитие, болезненно бьющее по имиджу еврейского государства.

Большие жертвы и отсутствие видимых результатов, индифферентность Западного берега, не пожелавшего примкнуть к протестной инициативе оппозиционеров-исламистов, дефицит международного внимания и поддержки — все это сказывается на настроениях участников.

"То, что забрали силой, можно вернуть только силой", — оспаривает саму идею гражданского протеста седобородый палестинец, назвавшийся Абу-Хасаном.

Другая правда

В интерпретации израильтян марш возвращения — это террористическая атака на рубежи их страны, стрельба на поражение — легитимная самооборона от агрессивной орды, мечтающей огнем и мечом пройтись по цветущим киббуцам. У палестинцев иная правда: они говорят, что идут домой.

Кампания затрагивает один из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбу палестинцев, в разные годы изгнанных с территории современного Израиля, и их потомков, живущих на чужбине. Беженцы, численность которых приближается к пяти миллионам, добиваются права на возвращение. Израильтяне — категорически против этого, доказывая, что проблема должна решаться в контексте создания палестинского государства или вообще путем ассимиляции в местах нынешнего проживания.

"Я здесь потому, что хочу вернуться на родину — в город Сафед. Я никогда там не была, но там мой дом, там родились мои родители, похоронены мои предки. Я не хочу навсегда остаться беженкой", — говорит Рехаб Канаан.

Сафед — это нынешний Цфат, на севере Израиля. Собеседница агентства рассказала, что ее семья бежала от израильтян и сначала жила в Ливане. Там Канаан потеряла 54 родственника, в том числе мать, отца, братьев. Они стали жертвами резни, которую в 1982 году устроили в бейрутских лагерях Сабра и Шатилла боевики-фалангисты при попустительстве израильских войск.

"Марш возвращения — это шаг на пути домой. Я буду идти, пока не вернусь", — сказала пожилая женщина.

По оценкам ООН, беженцы, подобные собеседнице агентства, составляют 1,3 миллиона из двух миллионов жителей сектора Газа.