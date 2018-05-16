Сектор Газа: исход журналистов как признак мира

ГАЗА, 16 мая — РИА Новости. Иностранные журналисты массово покидают сектор Газа. На границе с Израилем очередь из десятков британских газетчиков, французских радистов, американских телевизионщиков, немецких фотографов с объемистыми кофрами оборудования и громоздкими бронежилетами. Коллективный разум решил, что история с кровопролитными палестинскими протестами если и не завершилась, то близка к этому.
"Происходящее там сейчас — это даже не процент от того, что было", — говорит один из телеоператоров.
Израильские военные подсчитали, что во вторник в выступлениях участвовали четыре тысячи жителей анклава — в десять раз меньше явки понедельника. По данным палестинских медиков, количество погибших сократилось с 61 до двух, пострадавших от пуль и газа — с трех тысяч до 400 человек. Среда вообще обошлась без известий о сколько-нибудь значимых пограничных демонстрациях.
В лагере на востоке столичного города Газа, крупнейшем из примерно десятка опорных пунктов кампании, которая идет с 30 марта под общим названием "Великий марш возвращения", корреспонденты РИА Новости узнали, что из медпункта отозвали половину дежуривших там врачей, и увидели, как рабочие разбирают палатки, где полтора месяца группировались протестующие. На расспросы бригадир нехотя ответил, что тут, мол, планируются более капитальные строения.
Официальное открытие посольства США в Иерусалиме, перенос которого был приурочен к 70-й годовщине образования Израиля, спровоцировал новые протесты палестинцев на границе сектора Газа.
С конца марта в регулярных столкновениях с израильскими войсками погибли более 50 палестинцев, в основном из числа наиболее активных участников так называемого "Великого марша возвращения" - полуторамесячной череды протестных акций, приуроченной к 70-й годовщины Накбы — начала оккупации и скитаний сотен тысяч беженцев.
С утра израильская авиация разбрасывала над сектором Газа листовки с призывом к палестинцам, готовящим новые акции протеста, не приближаться к границе и не вступать в столкновения с военными.
"Держитесь подальше от забора безопасности, подстрекателей террора и насильственных беспорядков. Спасайте себя и думайте в первую очередь о своем будущем", — говорилось в одной из листовой.
Израильская армия предупреждала, что намерена пресекать любые попытки палестинцев "повредить пограничную инфраструктуру, нанести ущерб военнослужащим или гражданскому населению Израиля".
Опасаясь, что целые толпы пойдут на прорыв, израильская армия стянула к сектору Газа две дополнительные пехотные бригады, еще одна была переброшена на Западный берег реки Иордан, который до сих пор оставался в стороне от протестов.
Израильские военные насчитали свыше 35 тысяч участников беспорядков на 12 участках границы.
Палестинцы швыряют самодельные взрывные устройства и бутылки с зажигательной смесью, жгут шины, пытаются ломать пограничные заграждения.
Израильские силовики ведут огонь на поражение по наиболее агрессивным участникам протестов.
Признавая использование огнестрельного оружия, израильтяне называют свои действия самообороной, отвергают обвинения в применении чрезмерной силы и призывы к международному расследованию кровопролития.
Согласно последним данным местных медицинских служб, в столкновениях с израильскими войсками за день погибли более 40 человек, порядка тысячи семисот человек получили ранения.
Палестинские власти поддерживают выступления соотечественников против переноса американского посольства в Иерусалим, но призывают удержать протест в мирных рамках и осуждают применение силы со стороны Израиля.
Представители Amnesty International раскритиковали действия израильской армии, заявив, что в результате применения военными боевого оружия около 500 человек получили огнестрельные ранения.
Египет выступил категорически против использования силы на границе сектора Газа. В МИД страны отметили, что Каир поддерживает "законные права палестинцев во главе с правом на создание независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме".
Последние залпы?
Во вторник действо выглядело так: к границе выдвинулись две-три сотни палестинцев под завесой смога от горящих покрышек. Еще полторы тысячи наблюдали за происходящим с относительно безопасного удаления базового лагеря. В сторону израильтян, занявших оборону по гребню земляной насыпи, полетели выпущенные из пращей камни, в небе повисли воздушные змеи из тлеющего целлофана, округу оглашали бравурные марши, в толпе шныряли торговцы сигаретами и семечками.
Военные применили октокоптер: "дрон" с восемью винтами сбрасывал гранаты со слезоточивым газом, возвращался для перезарядки и вновь атаковал демонстрантов. Толпа бросалась наутек, в черно-белом дыму собирали пострадавших машины "скорой помощи". Прорваться через пограничное ограждение попытались трое мужчин, которых буквально на заборе задержали израильтяне.
Оператор прав: никакого сравнения с "кровавым понедельником", когда на штурм шли десятки, если не сотни, наталкиваясь на кинжальный огонь снайперов. Тот день поставил рекорд "Великого марша возвращения" и по количеству жертв, и по вниманию международного сообщества, которое было привлечено к региону и подогрето параллельным открытием в Иерусалиме американского посольства с участием дочери и зятя президента США Дональда Трампа.
Освещать церемонию, возмутившую палестинцев игнорированием их претензий на восточную часть города, съехались сотни журналистов со всего мира. Во вторник многие из них отправились в Газу. "А потом я в Санкт-Петербург", — похвастал коллега-француз, которому предстоит описывать визит своего президента Эммануэля Макрона на Петербургский экономический форум.
День пограничного противостояния закончился приездом лидера правящего в анклаве движения ХАМАС Исмаила Хании, который объявил, что марш возвращения "продолжается, продолжается, продолжается". Между тем в Газе только и разговоров, что о срочной поездке исламистов в Каир, где им, по никем не подтверждаемым слухам, передали от израильтян угрозу возобновить "точечные ликвидации", если не остановится пограничное кровопролитие, болезненно бьющее по имиджу еврейского государства.
Большие жертвы и отсутствие видимых результатов, индифферентность Западного берега, не пожелавшего примкнуть к протестной инициативе оппозиционеров-исламистов, дефицит международного внимания и поддержки — все это сказывается на настроениях участников.
"То, что забрали силой, можно вернуть только силой", — оспаривает саму идею гражданского протеста седобородый палестинец, назвавшийся Абу-Хасаном.
Президент США Дональд Трамп 6 декабря объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город.
Это заявление вызвало массовые протесты палестинцев. На Западном берегу четверг объявили днем всеобщей забастовки.
После заявления Дональда Трампа лидер движения ХАМАС Исмаил Хания призвал к новой интифаде — восстанию против Израиля.
Хания объявил пятницу, 8 декабря, "днем гнева", в который начнется новое движение под лозунгом "свободу Иерусалиму и Западному берегу". "Единый Иерусалим остается столицей всей Палестины, …> и мы не признаем законность оккупации палестинской земли", – заявил лидер ХАМАС.
Решение американского президента, по словам Исмаила Хании, стало агрессией против палестинского народа и объявлением войны его святыням. Лидер ХАМАС призвал все арабские страны разорвать сотрудничество с Вашингтоном.
Мечети на Западном берегу и в секторе Газа через азан призвали палестинцев взять инициативу и протестовать, чтобы их голос дошел до мирового сообщества.
В Иерусалиме, Рамаллахе, Хевроне и Вифлееме прошли столкновения между палестинцами и израильскими военными. Палестинцы кидали камни в сторону правоохранителей, а силовики стреляли в сторону протестующих и применяли против них слезоточивый газ и звуковые гранаты. Ранения в столкновениях получили более ста палестинцев.
В знак протеста против решения президента США Дональда Трампа палестинцы погасили огни на главной елке у Храма Рождества в Вифлееме, где, по библейскому преданию, родился Иисус Христос. Огни больше не горят и на елке в Рамалле — недалеко от могилы бывшего палестинского лидера Ясира Арафата.
Заявление Дональда Трампа по Иерусалиму не способствует ближневосточному урегулированию, оно вызвало острую реакцию среди палестинцев и существенно осложнило ситуацию в регионе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что данная позиция президента США приводит к расколу среди международного сообщества.
Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы, которые были захвачены во время Шестидневной войны 1967 года и затем аннексированы. Мировое сообщество не признает израильский суверенитет над городом и считает его статус одной из основных проблем ближневосточного конфликта
Священная для иудеев и мусульман Храмовая гора находится под фактическим контролем Израиля с войны 1967 года. На ее территории расположены культовые для мусульман сооружения – мечеть Аль-Акса и мусульманское святилище Купол Скалы (на картине).
Протестующие сжигают флаг США во время протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Тунисе.
Другая правда
В интерпретации израильтян марш возвращения — это террористическая атака на рубежи их страны, стрельба на поражение — легитимная самооборона от агрессивной орды, мечтающей огнем и мечом пройтись по цветущим киббуцам. У палестинцев иная правда: они говорят, что идут домой.
Кампания затрагивает один из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбу палестинцев, в разные годы изгнанных с территории современного Израиля, и их потомков, живущих на чужбине. Беженцы, численность которых приближается к пяти миллионам, добиваются права на возвращение. Израильтяне — категорически против этого, доказывая, что проблема должна решаться в контексте создания палестинского государства или вообще путем ассимиляции в местах нынешнего проживания.
"Я здесь потому, что хочу вернуться на родину — в город Сафед. Я никогда там не была, но там мой дом, там родились мои родители, похоронены мои предки. Я не хочу навсегда остаться беженкой", — говорит Рехаб Канаан.
Сафед — это нынешний Цфат, на севере Израиля. Собеседница агентства рассказала, что ее семья бежала от израильтян и сначала жила в Ливане. Там Канаан потеряла 54 родственника, в том числе мать, отца, братьев. Они стали жертвами резни, которую в 1982 году устроили в бейрутских лагерях Сабра и Шатилла боевики-фалангисты при попустительстве израильских войск.
"Марш возвращения — это шаг на пути домой. Я буду идти, пока не вернусь", — сказала пожилая женщина.
По оценкам ООН, беженцы, подобные собеседнице агентства, составляют 1,3 миллиона из двух миллионов жителей сектора Газа.