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Сектор Газа: исход журналистов как признак мира

Сюжет:
Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (187)
23:4516.05.2018
1850
© РИА НовостиПалестинские дети на акциях протеста на границе сектора Газа с Израилем. 15.05.18Палестинские дети на акциях протеста на границе сектора Газа с Израилем. 15.05.18
© РИА Новости

ГАЗА, 16 мая — РИА Новости. Иностранные журналисты массово покидают сектор Газа. На границе с Израилем очередь из десятков британских газетчиков, французских радистов, американских телевизионщиков, немецких фотографов с объемистыми кофрами оборудования и громоздкими бронежилетами. Коллективный разум решил, что история с кровопролитными палестинскими протестами если и не завершилась, то близка к этому.

Флаги Палестины. Архивное фото
© Flickr / scottgunn
Палестина отозвала послов из четырех европейских стран
"Происходящее там сейчас — это даже не процент от того, что было", — говорит один из телеоператоров.

Израильские военные подсчитали, что во вторник в выступлениях участвовали четыре тысячи жителей анклава — в десять раз меньше явки понедельника. По данным палестинских медиков, количество погибших сократилось с 61 до двух, пострадавших от пуль и газа — с трех тысяч до 400 человек. Среда вообще обошлась без известий о сколько-нибудь значимых пограничных демонстрациях.

В лагере на востоке столичного города Газа, крупнейшем из примерно десятка опорных пунктов кампании, которая идет с 30 марта под общим названием "Великий марш возвращения", корреспонденты РИА Новости узнали, что из медпункта отозвали половину дежуривших там врачей, и увидели, как рабочие разбирают палатки, где полтора месяца группировались протестующие. На расспросы бригадир нехотя ответил, что тут, мол, планируются более капитальные строения.

Протесты в Газе: столкновения палестинцев с израильскими войсками
© AFP 2018 / Mohammed AbedОфициальное открытие посольства США в Иерусалиме, перенос которого был приурочен к 70-й годовщине образования Израиля, спровоцировал новые протесты палестинцев на границе сектора Газа.Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем
© AFP 2018 / Mohammed Abed
Официальное открытие посольства США в Иерусалиме, перенос которого был приурочен к 70-й годовщине образования Израиля, спровоцировал новые протесты палестинцев на границе сектора Газа.
© РИА Новости / Иссам Аль-РимавиПерейти в фотобанкС конца марта в регулярных столкновениях с израильскими войсками погибли более 50 палестинцев, в основном из числа наиболее активных участников так называемого "Великого марша возвращения" - полуторамесячной череды протестных акций, приуроченной к 70-й годовщины Накбы — начала оккупации и скитаний сотен тысяч беженцев.Уличные протесты в Палестине против переноса посольства США в Иерусалим. 14 мая 2018
© РИА Новости / Иссам Аль-Римави
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С конца марта в регулярных столкновениях с израильскими войсками погибли более 50 палестинцев, в основном из числа наиболее активных участников так называемого "Великого марша возвращения" - полуторамесячной череды протестных акций, приуроченной к 70-й годовщины Накбы — начала оккупации и скитаний сотен тысяч беженцев.
© AFP 2018 / Said KhatibС утра израильская авиация разбрасывала над сектором Газа листовки с призывом к палестинцам, готовящим новые акции протеста, не приближаться к границе и не вступать в столкновения с военными.Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем
© AFP 2018 / Said Khatib
С утра израильская авиация разбрасывала над сектором Газа листовки с призывом к палестинцам, готовящим новые акции протеста, не приближаться к границе и не вступать в столкновения с военными.
© REUTERS / Mohammed Salem"Держитесь подальше от забора безопасности, подстрекателей террора и насильственных беспорядков. Спасайте себя и думайте в первую очередь о своем будущем", — говорилось в одной из листовой.Палестинский демонстрант во время столкновений с израильскими войсками в Газе. 14 мая 2018
© REUTERS / Mohammed Salem
"Держитесь подальше от забора безопасности, подстрекателей террора и насильственных беспорядков. Спасайте себя и думайте в первую очередь о своем будущем", — говорилось в одной из листовой.
© РИА Новости / Иссам Аль-РимавиПерейти в фотобанкИзраильская армия предупреждала, что намерена пресекать любые попытки палестинцев "повредить пограничную инфраструктуру, нанести ущерб военнослужащим или гражданскому населению Израиля".Участники протеста в Палестине против переноса посольства США в Иерусалим. 14 мая 2018
© РИА Новости / Иссам Аль-Римави
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Израильская армия предупреждала, что намерена пресекать любые попытки палестинцев "повредить пограничную инфраструктуру, нанести ущерб военнослужащим или гражданскому населению Израиля".
© РИА Новости / Иссам Аль-РимавиПерейти в фотобанкОпасаясь, что целые толпы пойдут на прорыв, израильская армия стянула к сектору Газа две дополнительные пехотные бригады, еще одна была переброшена на Западный берег реки Иордан, который до сих пор оставался в стороне от протестов.Израильские военнослужащие во время уличных протестов в Палестине против переноса посольства США в Иерусалим. 14 мая 2018
© РИА Новости / Иссам Аль-Римави
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Опасаясь, что целые толпы пойдут на прорыв, израильская армия стянула к сектору Газа две дополнительные пехотные бригады, еще одна была переброшена на Западный берег реки Иордан, который до сих пор оставался в стороне от протестов.
© AFP 2018 / Mahmud HamsИзраильские военные насчитали свыше 35 тысяч участников беспорядков на 12 участках границы.Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем
© AFP 2018 / Mahmud Hams
Израильские военные насчитали свыше 35 тысяч участников беспорядков на 12 участках границы.
© AP Photo / Majdi MohammedПалестинцы швыряют самодельные взрывные устройства и бутылки с зажигательной смесью, жгут шины, пытаются ломать пограничные заграждения.Столкновения палестинцев и израильских военных в городе Вифлеем
© AP Photo / Majdi Mohammed
Палестинцы швыряют самодельные взрывные устройства и бутылки с зажигательной смесью, жгут шины, пытаются ломать пограничные заграждения.
© РИА Новости / Иссам Аль-РимавиПерейти в фотобанкИзраильские силовики ведут огонь на поражение по наиболее агрессивным участникам протестов.Уличные протесты в Палестине против переноса посольства США в Иерусалим. 14 мая 2018
© РИА Новости / Иссам Аль-Римави
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Израильские силовики ведут огонь на поражение по наиболее агрессивным участникам протестов.
© AFP 2018 / Mohammed AbedПризнавая использование огнестрельного оружия, израильтяне называют свои действия самообороной, отвергают обвинения в применении чрезмерной силы и призывы к международному расследованию кровопролития.Пострадавшие в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа с Израилем
© AFP 2018 / Mohammed Abed
Признавая использование огнестрельного оружия, израильтяне называют свои действия самообороной, отвергают обвинения в применении чрезмерной силы и призывы к международному расследованию кровопролития.
© РИА Новости / Иссам Аль-РимавиПерейти в фотобанкСогласно последним данным местных медицинских служб, в столкновениях с израильскими войсками за день погибли более 40 человек, порядка тысячи семисот человек получили ранения.Участники протеста в Палестине против переноса посольства США в Иерусалим. 14 мая 2018
© РИА Новости / Иссам Аль-Римави
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Согласно последним данным местных медицинских служб, в столкновениях с израильскими войсками за день погибли более 40 человек, порядка тысячи семисот человек получили ранения.
© REUTERS / Ibraheem Abu MustafaПалестинские власти поддерживают выступления соотечественников против переноса американского посольства в Иерусалим, но призывают удержать протест в мирных рамках и осуждают применение силы со стороны Израиля.Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем
© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
Палестинские власти поддерживают выступления соотечественников против переноса американского посольства в Иерусалим, но призывают удержать протест в мирных рамках и осуждают применение силы со стороны Израиля.
© AFP 2018 / Mahmud HamsПредставители Amnesty International раскритиковали действия израильской армии, заявив, что в результате применения военными боевого оружия около 500 человек получили огнестрельные ранения.Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем
© AFP 2018 / Mahmud Hams
Представители Amnesty International раскритиковали действия израильской армии, заявив, что в результате применения военными боевого оружия около 500 человек получили огнестрельные ранения.
© REUTERS / Amir CohenЕгипет выступил категорически против использования силы на границе сектора Газа. В МИД страны отметили, что Каир поддерживает "законные права палестинцев во главе с правом на создание независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме".Израильские военные тушат пожар на границе сектора Газа с Израилем
© REUTERS / Amir Cohen
Египет выступил категорически против использования силы на границе сектора Газа. В МИД страны отметили, что Каир поддерживает "законные права палестинцев во главе с правом на создание независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме".
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Последние залпы? 

Палестинский демонстрант отбрасывает канистру со слезоточивым газом в сторону израильских сил во время столкновений в Хевроне. 31 марта 2018
© AFP 2018 / Hazem Bader
Саудовская Аравия выделит $200 млн финансовой помощи Палестине
Во вторник действо выглядело так: к границе выдвинулись две-три сотни палестинцев под завесой смога от горящих покрышек. Еще полторы тысячи наблюдали за происходящим с относительно безопасного удаления базового лагеря. В сторону израильтян, занявших оборону по гребню земляной насыпи, полетели выпущенные из пращей камни, в небе повисли воздушные змеи из тлеющего целлофана, округу оглашали бравурные марши, в толпе шныряли торговцы сигаретами и семечками.

Военные применили октокоптер: "дрон" с восемью винтами сбрасывал гранаты со слезоточивым газом, возвращался для перезарядки и вновь атаковал демонстрантов. Толпа бросалась наутек, в черно-белом дыму собирали пострадавших машины "скорой помощи". Прорваться через пограничное ограждение попытались трое мужчин, которых буквально на заборе задержали израильтяне.

Оператор прав: никакого сравнения с "кровавым понедельником", когда на штурм шли десятки, если не сотни, наталкиваясь на кинжальный огонь снайперов. Тот день поставил рекорд "Великого марша возвращения" и по количеству жертв, и по вниманию международного сообщества, которое было привлечено к региону и подогрето параллельным открытием в Иерусалиме американского посольства с участием дочери и зятя президента США Дональда Трампа.

Вид на Старый город Хеврона. Архивное фото
© AFP 2018 / Hazem Bader
Палестина призвала провести экстренное заседание Лиги арабских государств
Освещать церемонию, возмутившую палестинцев игнорированием их претензий на восточную часть города, съехались сотни журналистов со всего мира. Во вторник многие из них отправились в Газу. "А потом я в Санкт-Петербург", — похвастал коллега-француз, которому предстоит описывать визит своего президента Эммануэля Макрона на Петербургский экономический форум.

День пограничного противостояния закончился приездом лидера правящего в анклаве движения ХАМАС Исмаила Хании, который объявил, что марш возвращения "продолжается, продолжается, продолжается". Между тем в Газе только и разговоров, что о срочной поездке исламистов в Каир, где им, по никем не подтверждаемым слухам, передали от израильтян угрозу возобновить "точечные ликвидации", если не остановится пограничное кровопролитие, болезненно бьющее по имиджу еврейского государства.

Большие жертвы и отсутствие видимых результатов, индифферентность Западного берега, не пожелавшего примкнуть к протестной инициативе оппозиционеров-исламистов, дефицит международного внимания и поддержки — все это сказывается на настроениях участников.

"То, что забрали силой, можно вернуть только силой", — оспаривает саму идею гражданского протеста седобородый палестинец, назвавшийся Абу-Хасаном.

Палестинский протест
© AFP 2018 / Mohammed AbedПрезидент США Дональд Трамп 6 декабря объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город.Дети во время протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в городе Газа. 7 декабря 2017
© AFP 2018 / Mohammed Abed
Президент США Дональд Трамп 6 декабря объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город.
© AP Photo / Majdi MohammedЭто заявление вызвало массовые протесты палестинцев. На Западном берегу четверг объявили днем всеобщей забастовки.Акция протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Наблусе на Западном берегу реки Иордан. 7 декабря 2017
© AP Photo / Majdi Mohammed
Это заявление вызвало массовые протесты палестинцев. На Западном берегу четверг объявили днем всеобщей забастовки.
© AFP 2018 / Farooq NaeemПосле заявления Дональда Трампа лидер движения ХАМАС Исмаил Хания призвал к новой интифаде — восстанию против Израиля.Активисты Совета обороны Пакистана во время протеста в Исламабаде. 7 декабря 2017
© AFP 2018 / Farooq Naeem
После заявления Дональда Трампа лидер движения ХАМАС Исмаил Хания призвал к новой интифаде — восстанию против Израиля.
© AP Photo / B.K. BangashХания объявил пятницу, 8 декабря, "днем гнева", в который начнется новое движение под лозунгом "свободу Иерусалиму и Западному берегу". "Единый Иерусалим остается столицей всей Палестины, …> и мы не признаем законность оккупации палестинской земли", – заявил лидер ХАМАС.Сторонники пакистанской религиозной партии молятся перед антиамериканским митингом в Исламабаде. 7 декабря 2017
© AP Photo / B.K. Bangash
Хания объявил пятницу, 8 декабря, "днем гнева", в который начнется новое движение под лозунгом "свободу Иерусалиму и Западному берегу". "Единый Иерусалим остается столицей всей Палестины, …> и мы не признаем законность оккупации палестинской земли", – заявил лидер ХАМАС.
© AFP 2018 / Mahmoud ZayyatРешение американского президента, по словам Исмаила Хании, стало агрессией против палестинского народа и объявлением войны его святыням. Лидер ХАМАС призвал все арабские страны разорвать сотрудничество с Вашингтоном.Палестинские студенты во время протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Сайде, Ливан. 7 декабря 2017
© AFP 2018 / Mahmoud Zayyat
Решение американского президента, по словам Исмаила Хании, стало агрессией против палестинского народа и объявлением войны его святыням. Лидер ХАМАС призвал все арабские страны разорвать сотрудничество с Вашингтоном.
© AP Photo / Ariel SchalitМечети на Западном берегу и в секторе Газа через азан призвали палестинцев взять инициативу и протестовать, чтобы их голос дошел до мирового сообщества.Израильские полицейские во время протестов в Иерусалиме. 7 декабря 2017
© AP Photo / Ariel Schalit
Мечети на Западном берегу и в секторе Газа через азан призвали палестинцев взять инициативу и протестовать, чтобы их голос дошел до мирового сообщества.
© AFP 2018 / Mohammed AbedВ Иерусалиме, Рамаллахе, Хевроне и Вифлееме прошли столкновения между палестинцами и израильскими военными. Палестинцы кидали камни в сторону правоохранителей, а силовики стреляли в сторону протестующих и применяли против них слезоточивый газ и звуковые гранаты. Ранения в столкновениях получили более ста палестинцев.Палестинцы во время акции протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в городе Газа. 7 декабря 2017
© AFP 2018 / Mohammed Abed
В Иерусалиме, Рамаллахе, Хевроне и Вифлееме прошли столкновения между палестинцами и израильскими военными. Палестинцы кидали камни в сторону правоохранителей, а силовики стреляли в сторону протестующих и применяли против них слезоточивый газ и звуковые гранаты. Ранения в столкновениях получили более ста палестинцев.
© AP Photo / Muhammad SajjadВ знак протеста против решения президента США Дональда Трампа палестинцы погасили огни на главной елке у Храма Рождества в Вифлееме, где, по библейскому преданию, родился Иисус Христос. Огни больше не горят и на елке в Рамалле — недалеко от могилы бывшего палестинского лидера Ясира Арафата.Пакистанцыв во время акции протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Пешаваре. 7 декабря 2017
© AP Photo / Muhammad Sajjad
В знак протеста против решения президента США Дональда Трампа палестинцы погасили огни на главной елке у Храма Рождества в Вифлееме, где, по библейскому преданию, родился Иисус Христос. Огни больше не горят и на елке в Рамалле — недалеко от могилы бывшего палестинского лидера Ясира Арафата.
© REUTERS / Mohamad TorokmanЗаявление Дональда Трампа по Иерусалиму не способствует ближневосточному урегулированию, оно вызвало острую реакцию среди палестинцев и существенно осложнило ситуацию в регионе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что данная позиция президента США приводит к расколу среди международного сообщества.Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными в районе города Рамалла на Западном берегу
© REUTERS / Mohamad Torokman
Заявление Дональда Трампа по Иерусалиму не способствует ближневосточному урегулированию, оно вызвало острую реакцию среди палестинцев и существенно осложнило ситуацию в регионе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что данная позиция президента США приводит к расколу среди международного сообщества.
© AFP 2018 / Adem AltanИзраиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы, которые были захвачены во время Шестидневной войны 1967 года и затем аннексированы. Мировое сообщество не признает израильский суверенитет над городом и считает его статус одной из основных проблем ближневосточного конфликтаАкция протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Анкаре
© AFP 2018 / Adem Altan
Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы, которые были захвачены во время Шестидневной войны 1967 года и затем аннексированы. Мировое сообщество не признает израильский суверенитет над городом и считает его статус одной из основных проблем ближневосточного конфликта
© REUTERS / Muhammad HamedСвященная для иудеев и мусульман Храмовая гора находится под фактическим контролем Израиля с войны 1967 года. На ее территории расположены культовые для мусульман сооружения – мечеть Аль-Акса и мусульманское святилище Купол Скалы (на картине).Протестующая держит плакат с изображением мечети Эль-Акса во время протеста возле американского посольства в Аммане, Иордания. 7 декабря 2017
© REUTERS / Muhammad Hamed
Священная для иудеев и мусульман Храмовая гора находится под фактическим контролем Израиля с войны 1967 года. На ее территории расположены культовые для мусульман сооружения – мечеть Аль-Акса и мусульманское святилище Купол Скалы (на картине).
© REUTERS / Zoubeir SouissiПротестующие сжигают флаг США во время протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Тунисе.Протестующие сжигают флаг США во время протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Тунисе. 7 декабря 2017
© REUTERS / Zoubeir Souissi
Протестующие сжигают флаг США во время протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Тунисе.
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Другая правда

В интерпретации израильтян марш возвращения — это террористическая атака на рубежи их страны, стрельба на поражение — легитимная самооборона от агрессивной орды, мечтающей огнем и мечом пройтись по цветущим киббуцам. У палестинцев иная правда: они говорят, что идут домой.

Президент Палестины Махмуд Аббас. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Лидер Палестины назвал посла США "сыном собаки"
Кампания затрагивает один из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбу палестинцев, в разные годы изгнанных с территории современного Израиля, и их потомков, живущих на чужбине. Беженцы, численность которых приближается к пяти миллионам, добиваются права на возвращение. Израильтяне — категорически против этого, доказывая, что проблема должна решаться в контексте создания палестинского государства или вообще путем ассимиляции в местах нынешнего проживания.

"Я здесь потому, что хочу вернуться на родину — в город Сафед. Я никогда там не была, но там мой дом, там родились мои родители, похоронены мои предки. Я не хочу навсегда остаться беженкой", — говорит Рехаб Канаан.

Сафед — это нынешний Цфат, на севере Израиля. Собеседница агентства рассказала, что ее семья бежала от израильтян и сначала жила в Ливане. Там Канаан потеряла 54 родственника, в том числе мать, отца, братьев. Они стали жертвами резни, которую в 1982 году устроили в бейрутских лагерях Сабра и Шатилла боевики-фалангисты при попустительстве израильских войск.

"Марш возвращения — это шаг на пути домой. Я буду идти, пока не вернусь", — сказала пожилая женщина.

По оценкам ООН, беженцы, подобные собеседнице агентства, составляют 1,3 миллиона из двух миллионов жителей сектора Газа.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Механический Апельсин
Между прочим, пока там были "израильские оккупанты", было тихо-мирно и самим палестинцам жилось очень даже ничего. Вывели войска, пришел к власти ХАМАС и своей пропагандой довел свой народ до ручки, примерно так же, как и украинские нацики пытаются довести. На кого указать пальцем и тех, и у других найдется ))
23:54
16.05.2018
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Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

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