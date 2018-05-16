Сенат США не поддержал отмену принципа "сетевой нейтральности" в интернете

ВАШИНГТОН, 16 мая – РИА Новости. Сенат США в среду выступил против решения Федеральной комиссии по связи (FCC) страны по прекращению "сетевой нейтральности" в интернете.

Соответствующий законопроект, внесенный демократами, поддержали большинство из 100 сенаторов. Документ предполагает блокирование решения FCC. Теперь законопроект будет направлен в палату представителей США.

Предыдущая администрация Барака Обамы приняла так называемую концепцию "сетевой нейтральности", при которой провайдеры не имеют права требовать дополнительную плату с сайтов, потребляющих больше трафика, либо замедлять скорость передачи информации для этих сайтов. Отмена таких ограничений фактически даст возможность интернет-провайдерам, включая таких гигантов как Comcast, Verizon и AT&T, самим определять наиболее предпочтительные для показа ресурсы. Одновременно решение FCC может ударить по таким интернет-компаниям, как онлайн-кинотеатр Netflix (потребляет до 37% всего трафика в Северной Америке) и YouTube (около 18%). Пострадавшие компании могут попытаться переложить новые расходы на плечи потребителей. Так, у Netflix по состоянию на третий квартал 2017 года было 52,7 миллиона подписчиков в США, абонентская плата варьируется от 7,99 до 13,99 доллара в месяц.

В декабре FCC объявила, что принцип "сетевой нейтральности" прекратит действовать и на смену ему придут новые правила, согласно которым комиссия "просто будет требовать от интернет-провайдеров быть прозрачными в своей деятельности, чтобы потребители могли купить тот план обслуживания, который им больше подходит". Позднее было объявлено, что решение вступит в силу 11 июня.

Решение FCC вызвало целую волну протестов общественности, которые обвиняли власти в покушении на "свободу интернета". Это привело к появлению законопроекта, блокирующего решение комиссии. —0-