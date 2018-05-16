В Сербии разбился спортивный самолет

БЕЛГРАД, 16 мая — РИА Новости. Спортивный самолет упал в среду в пригороде Белграда, при этом погибли два человека, сообщает национальное телевидение Сербии (РТС).

"Мужчина и женщина погибли при аварии легкого самолета в Земун-Поле. Скорая помощь приняла сообщение в 19.08 (20.08 мск) о том, что самолет упал вблизи аэродрома "13 май", — говорится в сообщении телеканала.

Модель самолета не уточняется. Отмечается, что спортивный аэродром находится в 70 метрах от линии железной дороги, взлетное поле не асфальтировано.