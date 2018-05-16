США ввели санкции против трех членов "Хезболлах" и одного боевика ИГ*

ВАШИНГТОН, 16 мая – РИА Новости. Министерство финансов США ввело санкции против трех человек, связанных с ливанским движением "Хезболлах", и еще одного гражданина Мали – боевика ИГ* ("Исламского государства").

Согласно документу минфина, опубликованного на его сайте, санкции вводятся в отношении граждан Ливана Хасана Аль Халиля (Husayn Al-Khalil), Ибрагима Аль-Саида (Ibrahim Amin Al-Sayyid) и Мухаммеда Язбека (Mohammad Yazbek), которых минфин США связывает с группировкой "Хезболлах".

Также санкции введены в отношении Аднана абу Аль Валид Шахрави (Adnan Abu Walid al-Sahrawi) без указания его принадлежности к той или иной группировке.

Позднее госдепартамент США уточнил в релизе, что Шахрави – член африканского крыла ИГ* и бывший член "Аль-Каиды"*.

С этого момента все имущество данных лиц на территории США блокируется, американцам запрещено вести с ними какой-либо бизнес.

*Террористические организации, запрещены в России