Греция считает возможным продлить "вертикальный газовый коридор" до Украины

АФИНЫ, 16 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. "Вертикальный газовый коридор" (Vertical Corridor) Греция-Болгария-Румыния-Венгрия является одним из национальных приоритетных энергетических проектов для Греции, и возможно его продление до Украины, Молдавии и Сербии. Это говорится в материалах, представленных в МИД Греции на презентации стратегического планирования и реализации мероприятий по экстраверсии греческой экономики в 2017-2018 года.

Проект "Вертикальный коридор" является новым маршрутом для природного газа и объединяет национальные сети стран через соединительные трубопроводы. Планировалось, что в случае реализации проекта газ по нему будет поставляться из Греции в Болгарию, Румынию, а затем и в другие страны Центральной и Восточной Европы.

Ранее Минэнерго Греции сообщало, что мощность "вертикального газового коридора" составит 3-5 миллиардов кубометров газа в год, поставки будут идти из разных источников, в том числе из греческой сети через завод по сжижению природного газа в Реветуса, из Трансадриатического газопровода ТАП и с плавучей станции регазификации СПГ в северной Греции.

Среди других основных интересующих Грецию проектов были названы исследования месторождений углеводородов, вторая модернизация станции сжиженного природного газа в Реветусе и плавучая станция СПГ в Александруполисе, Трансадриатический газопровод (ТАП) для поставок газа из Азербайджана в Европу, газовый интерконнектор Греция-Болгария (Interconnector Greece-Bulgaria, IGB).

В материалах подтвержден интерес к газопроводу EastMed, который Греция планирует строить вместе с Италией, Кипром и Израилем. По нему газ от израильского месторождения "Левиафан" пойдет в Европу.

Греция считает также важными проекты двух энергомостов – EuroAsia Interconnector и EuroAfrica Interconnector. Первый проект соединит электросети Израиля, Кипра и Греции, а второй энергомост соединит греческие, кипрские и египетские электрические сети через подводный силовой кабель.