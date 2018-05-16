Король Саудовской Аравии поздравил мусульман с началом Рамадана

ДОХА, 16 мая — РИА Новости. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз аль-Сауд в среду вечером поздравил мусульманскую общину с наступлением священного месяца поста Рамадана и пожелал провести его в безопасности, мире и любви во всем мире.

"Поздравляю вас с наступлением священного месяца Рамадана, бог определил для нас пост и молитвы, пусть он сохранит нашу родину и народ и принесет добро и безопасность, чего желаю и всем мусульманским странам", — написал король в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

В своей речи по случаю наступления Рамадана, которую зачитал министр культуры и информации Саудовской Аравии Авад бен Салех аль-Авад по национальному телевидению, аль-Сауд пожелал мусульманской общине и всему миру провести это время в "безопасности, стабильности, любви и мире".

Месяц Рамадан (по-турецки Рамазан) по лунному календарю является одним из самых почитаемых у мусульман и требует строгого соблюдения поста в течение дня — воздерживаться от пищи, питья, курения, не предаваться удовольствиям и развлечениям до заката солнца. В этом году месяц Рамадан в арабском мире начнется в четверг, 17 мая, с восхода солнца.