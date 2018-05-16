В ДНР заявили о погибшей в результате обстрела ВСУ окраины Горловки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2018 (194)

Стела на въезде в Горловку Донецкой области. Архивное фото

Стела на въезде в Горловку Донецкой области. Архивное фото

ДОНЕЦК, 16 мая — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли окраину города Горловки, один человек погиб, заявил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Сегодня в 19:30 украинские силовики открыли огонь по направлению Магдаленовка — Гольмовский (окраина города Горловки. — Прим. ред.), выпустив десять снарядов калибра 122 миллиметра. В результате обстрела погибла мирная жительница", — заявил представитель ведомства.