В ДНР заявили о погибшей в результате обстрела ВСУ окраины Горловки

ДОНЕЦК, 16 мая — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли окраину города Горловки, один человек погиб, заявил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Сегодня в 19:30 украинские силовики открыли огонь по направлению Магдаленовка — Гольмовский (окраина города Горловки. — Прим. ред.), выпустив десять снарядов калибра 122 миллиметра. В результате обстрела погибла мирная жительница", — заявил представитель ведомства.