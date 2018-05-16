Германии с начала 90-х известна формула "Новичка", сообщили СМИ

Во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Архивное фото

Во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Архивное фото

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Немецкая разведка получила образец нервно-паралитического вещества "Новичок" в начале 1990-х годов и выяснила его формулу, пишет газета Zeit.

В результате журналистского расследования, проведенного несколькими крупными немецкими СМИ, стало известно, что более 20 лет назад Федеральной разведывательной службе Германии (BND) удалось заполучить образец отравляющего вещества. Его в Германию привез перебежчик, завербованный разведкой. Газета подчеркивает, что люди, принимавшие решения по операции, подтверждают эту информацию.

Проба была доставлена в лабораторию в Швеции для проведения анализа. Однако позднее, отмечает газета, разведслужбе и бундесверу передали лишь формулу вещества. Где в настоящее время находится образец, неизвестно. Правительство Швеции не смогло сразу предоставить информацию на этот счет.

Впоследствии Германия передала сведения о веществе партнерам по НАТО, некоторые из которых стали производить его в небольших количествах, пишет газета.

Правительство Германии не стало комментировать результаты журналистского расследования.

В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.