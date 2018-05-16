Германии с начала 90-х известна формула "Новичка", сообщили СМИ

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Немецкая разведка получила образец нервно-паралитического вещества "Новичок" в начале 1990-х годов и выяснила его формулу, пишет газета Zeit.
Проба была доставлена в лабораторию в Швеции для проведения анализа. Однако позднее, отмечает газета, разведслужбе и бундесверу передали лишь формулу вещества. Где в настоящее время находится образец, неизвестно. Правительство Швеции не смогло сразу предоставить информацию на этот счет.
Правительство Германии не стало комментировать результаты журналистского расследования.
В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.