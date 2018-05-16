Рябков встретился с главой Палаты сенаторов Генерального конгресса Мексики

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков провел в среду встречу с председателем Палаты сенаторов Генерального конгресса Мексики Эрнесто Кордеро Арройо, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Согласно сообщению, дипломаты уделили внимание двустороннему сотрудничеству двух стран.

"Были обсуждены состояние и перспективы двустороннего диалога, основные направления дальнейшего развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, совершенствования договорно-правовой базы, а также ряд тем международной повестки дня", — говорится в комментарии МИД.