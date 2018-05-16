Учения НАТО осенью станут демонстрацией возможностей по сдерживанию России

БРЮССЕЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Масштабные учения НАТО Trident Juncture 18 с участием порядка 40 тысяч военных, запланированные на осень этого года, станут демонстрацией возможностей альянса по сдерживанию РФ, заявил во вторник главком объединенных сил НАТО в Европе Кертис Скапаротти.

В начале марта командующий корпусом Морской пехоты США генерал Роберт Неллер сообщил, что страны НАТО проведут в октябре 2018 года масштабные учения у границ России, к которым привлекут 45 тысяч человек.

"Это часть нашего сдерживания в отношении РФ. Это демонстрация наших возможностей, это послание, связанное со сдерживанием… Учения сфокусированы на задачах обороны", — заявил он журналистам по итогам заседания комитета начальников штабов альянса в Брюсселе.

По словам участвовавшего в пресс-конференции главнокомандующего НАТО по вопросам трансформации генерала Дени Мерсье, учения подобного масштаба, порядка 40 тысяч человек, альянс проводил не часто. "Это еще и демонстрация нашего единства, возможностей взаимодействия, в том числе с партнерами", — отметил французский генерал.

При этом глава военного комитета НАТО чешский генерал Петр Павел заявил, что запланированные учения "будут полностью соответствовать нормам и обязательствам в рамках Венского процесса".

Европейская инициатива по сдерживанию (European Deterrence Initiative) была принята США и странами НАТО после событий 2014 года в Крыму и на востоке Украины для "сдерживания агрессивных действий России" и "обеспечения гарантий" европейским союзникам. В рамках этой доктрины страны НАТО приступили к наращиванию войск и военной инфраструктуры у границ России.