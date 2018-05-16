Украинские пленные во время обмена пленными между ЛНР и ДНР и Киевом между поселками Майорск и Горловка. Архивное фото

Украинские пленные во время обмена пленными между ЛНР и ДНР и Киевом между поселками Майорск и Горловка. Архивное фото

МИНСК, 16 мая — РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что возможная встреча на уровне "нормандского формата" (РФ, Франция, Германия, Украина) могла бы придать прогресс переговорам по обмену пленными в Донбассе.

"И если будут встречи на уровне "нормандского формата", надеемся, что там будет прогресс именно по этому вопросу", — заявил Сайдик журналистам в среду в Минске.

Он воздержался от подробных комментариев по теме подготовки обмена пленными, не стал называть варианты по формату и числу лиц, подлежащих обмену. "Это вопрос переговоров… Цифры есть (для обсуждения — ред.), но от меня вы их не услышите", — сказал дипломат.

Как рассказал дипломат, в среду в Минск рабочая группа по гуманитарным вопросам контактной группы по Донбассу продолжила обсуждение тем обмена пленными и условий их содержания, поиска пропавших без вести, а также улучшения условий пересечения населением линии соприкосновения в Донбассе через пункты пропуска.