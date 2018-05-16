"На туалетную бумагу": Пушков высмеял размер взноса Украины в Совет Европы

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков высмеял в твиттере сумму, которую Киев планирует внести в бюджет Совета Европы.

Ранее кабинет министров Украины одобрил добровольный вклад в Совет Европы в размере 400 тысяч долларов.

Пушков отметил, что предложенная Украиной сумма не сможет возместить ущерб от неучастия России в работе ПАСЕ и от сокращения размера турецких взносов.

"Чисто символический жест. Хватит на оплату работы уборщиц, части технических служб и на туалетную бумагу", — заявил он.

Отношения России и Совета Европы на протяжении нескольких лет переживают непростой период. Конфликт обострился в 2014 году, когда российских парламентариев лишили ряда прав из-за позиции по Крыму.

В конце июня прошлого года Москва заморозила часть выплат в бюджет организации до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. Несмотря на приостановку выплат, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.

Весной ПАСЕ признала, что из-за отказа Москвы платить взносы, а также из-за возращения Турции в обычные плательщики в бюджете Совета Европы образовался дефицит в 18 миллионов евро. Руководство организации предупредило, что, если Россия не выплатит взнос, в ее отношении в 2019 году могут быть приняты меры.