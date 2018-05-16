Евросоюз порекомендовал Армении изменить избирательный кодекс до выборов

ЕРЕВАН, 16 мая – РИА Новости. Представители Евросоюза в ходе встречи с сотрудниками армянского МИД предложили Еревану внести поправки в избирательное законодательство до проведения внеочередных парламентских выборов, сообщили в пресс-службе делегации ЕС в Армении.

Встреча состоялась в рамках очередного заседания диалога по правам человека между Европейским союзом и Арменией. Армянскую делегацию возглавлял замглавы МИД Карен Назарян, делегацию ЕС — глава отдела по двусторонним отношениям со странами "Восточного партнерства" Европейской службы внешних действий Дирк Шубель.

"В ходе заседания были обсуждены вопросы избирательных реформ, свободы собраний и волеизъявления, гендерного равенства, а также трудовых прав. В связи с избирательными реформами ЕС рекомендовал до проведения внеочередных выборов внести изменения в законодательство, чтобы оно было созвучно с предложениями международных организаций и обязательствами Армении", — говорится в пресс-релизе делегации.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил журналистам, что внеочередные парламентские выборы должны пройти в максимально приемлемые сроки. По его словам, конституция позволяет распустить парламент даже в случае принятия программы нового правительства. Он считает, что выборы могут состояться уже в нынешнем году.

По данным пресс-службы, стороны отметили, что право на собрания является всеобщей и основополагающей свободой. "ЕС приветствовал мирный характер протестов (в Армении), а также продемонстрированную всеми сторонами сдержанность", — отмечается в сообщении.

Армения подтвердила свои обязательства по созданию всеобъемлющего антидискриминационного законодательства, соответствующего международным стандартам, а также формированию национального органа равенства при аппарате Защитника прав человека, заявили в делегации ЕС.

В Армении с 13 апреля проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер. На фоне протестов Саргсян 23 апреля, менее чем через неделю после избрания премьером, подал в отставку, а 8 мая парламентом на этот пост был утвержден лидер оппозиции Никол Пашинян.