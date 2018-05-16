В Европарламенте сообщили, что Цукерберг согласился приехать на слушания

БРЮССЕЛЬ, 16 мая — РИА Новости. Основатель компании Facebook Марк Цукерберг согласился приехать на слушания в Европарламент для обсуждения последствий скандала с утечкой данных пользователей соцсети, сообщил в среду спикер ЕП Антонио Таяни.

Приглашение Цукербергу было направлено еще в конце марта. В начале апреля Еврокомиссия получила письмо от компании Facebook с подтверждением, что данные до 2,7 миллиона пользователей в Европе могли попасть в распоряжение компании Cambridge Analytica, которая оказалась в центре скандала с утечкой данных пользователей.

"Основатель и глава компании Facebook Марк Цукерберг принял приглашение Европейского парламента и прибудет в Брюссель", — сообщил спикер, уточнив, что это может произойти, возможно, уже на следующей неделе.

"Наши граждане заслуживают полного и детального объяснения. Я приветствую решение Цукерберга лично выступить перед представителями 500 миллионов европейских граждан. Это шаг в верном направлении для восстановления доверия", — отметил он.

Ранее издание The New York Times сообщило, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. Компания получала данные от ученого Александра Когана, который разработал приложение для мессенджера thisisyourdigitallife. На основании собранных данных, исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов.