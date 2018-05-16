ВСУ обстреляли во втоник патруль миссии ОБСЕ, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 16 мая — РИА Новости. Украинские силовики во вторник обстреляли патруль миссии ОБСЕ, заявили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

В представительстве ДНР СЦКК пояснили, что 15 мая в 9.30 патруль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ находился вблизи подконтрольного Киеву населенного пункта Каменка. В этом районе наблюдатели осуществляли мониторинг ситуации безопасности для доступа персонала к Донецкой фильтровальной станции.

"Во время осуществления своей деятельности несколько представителей СММ ОБСЕ услышали звук пули, которая с их слов пролетела над их головами на расстоянии 20 сантиметров. Наблюдатели оценили, что огонь велся из стрелкового оружия с юго-востока", — заявил журналистам представитель ДНР в СЦКК. В ведомстве отметили, что огонь по наблюдателям миссии велся с позиций вооруженных сил Украины.

"Отметим, что передовые позиции вооруженных сил ДНР находятся на расстоянии 4,5 километра от того места, где находился патруль… дальность полета пули калибром 5,45 миллиметра составляет 3150 метров, прицельная дальность — тысяча метров, из чего следует вывод, что провокацию осуществили ВСУ, позиции которой находятся в зоне, где был обстрелян патруль", — пояснил представитель ДНР в СЦКК.