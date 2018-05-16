Грызлов обвинил Киев в попытке заморозить конфликт в Донбассе

МИНСК, 16 мая — РИА Новости. Киев пытается заморозить конфликт в Донбассе на неопределенный срок, считает полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

"Нежелание украинской стороны в политической подгруппе предметно обсуждать механизм реализации введения в действие особого статуса Донбасса свидетельствует об одном: Украина своими действиями замораживает конфликт на неопределенный срок", — сказал он журналистам.

При этом, по его словам, ситуация в сфере безопасности в Донбассе ухудшается.

"В предыдущие несколько дней произошло несколько серьезных нарушений действующего режима прекращения огня. В частности, ВСУ были обстреляны жилой сектор поселка Зайцево, окраины Донецка, где повреждены несколько домов", — отметил Грызлов.

Он напомнил, что вновь сорвано намечавшееся на 8 мая разведение сил в районе Станицы Луганской. "Более того, украинская сторона фактически отказалась от своих обязательств по разведению сил и средств, ввела войска на участки разведения в районах населенных пунктов Золотое и Петровское, оборудовала укрепления и разместила вооружения, что отмечается в отчетах СММ ОБСЕ. Российская делегация призвала украинскую сторону конфликта проявить волю к выполнению договоренностей", — сказал Грызлов.