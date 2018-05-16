Киев уклоняется от обмена пленными с ДНР и ЛНР, заявил Грызлов

Украинские пленные во время обмена пленными между ЛНР и ДНР и Киевом. Архивное фото

Украинские пленные во время обмена пленными между ЛНР и ДНР и Киевом. Архивное фото

МИНСК, 16 мая — РИА Новости. Киев уклоняется от обмена пленными с Донецком и Луганском, заявил полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

Ранее сообщалось, что представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик на встрече в Минске предложили Киеву обменять всех установленных пленных по формуле "157 на 20".

"Российская делегация констатировала, что сегодня есть все условия для обмена всех удерживаемых людей, личности которых установлены и подтверждены сторонами конфликта", — сказал в связи с этим Грызлов журналистам.

"К сожалению, под надуманными предлогами и вопреки положениям Минских соглашений об обмене по принципу "всех на всех", украинская сторона продолжает уклоняться от такого обмена", — отметил он.

По его словам, российская сторона считает, что "при наличии воли со стороны Украины, могут быть в короткие сроки приняты эффективные меры по всем вопросам безопасности, нормализации экономических связей, важнейшим гуманитарным вопросам — освобождению удерживаемых людей и, в конечном итоге, по разрешению политического противостояния на основе Минских соглашений".