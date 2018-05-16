В сенате Чехии обвинили Земана в выдаче неверных данных о химоружии

ПРАГА, 16 мая – РИА Новости. Президент Милош Земан в своем заявлении о производстве химоружия в Чехии привел неправдивые данные, заявил в среду журналистам по итогам заседания глава комитета по обороне, безопасности и международным делам сената Франтишек Бублан.
"Так, как это изложил господин президент, он изложил неправдиво, потому что предоставленные ему информации говорили (об отравляющем веществе) немного иначе. Там не было никаких различий, о которых упомянул президент", — сказал Бублан, добавив, что возглавляемый им сенатский комитет подробно ознакомился с материалами, предоставленными Земану Службой безопасности и информации (СБИ, контрразведка), и военной разведкой.
Разглашением полученных от спецслужб сведений Земан, к тому же, поставил под угрозу интересы безопасности страны, подчеркнул Бублан.
В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.