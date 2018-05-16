У берегов Индонезии поймали подводного таракана размером с кота

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Группа биологов из Сингапура и Индонезии обнаружила на дне Индийского океана ряд неизвестных ранее животных, пишет Daily mail.
"В этой части Индийского океана никогда не проводились поиски глубоководных животных, так что мы действительно не знали, что там можно найти", — рассказал один из биолоов, принимающих участие в экспедиции.
Наиболее примечательной находкой ученые считают огромного глубоководного таракана. Необычное насекомое назвали Дартом Вейдером Изоподом.
Предполагается, что изучение открытых в экспедиции новых видов животных займет несколько лет. Биологи намерены опубликовать первые результаты работы к 2020 году.