У берегов Индонезии поймали подводного таракана размером с кота

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Группа биологов из Сингапура и Индонезии обнаружила на дне Индийского океана ряд неизвестных ранее животных, пишет Daily mail.

Публикация от LKCNHM (@lkcnhm) 1 Апр 2018 в 9:30 PDT

В конце марта исследователи отправились в двухнедельную экспедицию по Индийскому океану, во время которой отобрали для анализа около 800 видов животных. Они также наши несколько новых существ, включая "кровавых креветок" и "омара с бензопилой".

"В этой части Индийского океана никогда не проводились поиски глубоководных животных, так что мы действительно не знали, что там можно найти", — рассказал один из биолоов, принимающих участие в экспедиции.

Наиболее примечательной находкой ученые считают огромного глубоководного таракана. Необычное насекомое назвали Дартом Вейдером Изоподом.

Предполагается, что изучение открытых в экспедиции новых видов животных займет несколько лет. Биологи намерены опубликовать первые результаты работы к 2020 году.