ЕС предложил ООН назначить спецпредставителя по безопасности журналистов

БРЮССЕЛЬ, 16 мая — РИА Новости. Евросоюз предложил ООН назначить специального представителя по вопросам безопасности журналистов, заявил в среду глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Мы предложили нашему другу (генсеку ООН Антониу Гутеррешу — ред.) назначить специального представителя по вопросам безопасности журналистов, потому что это тема, которая беспокоит нас все больше и больше, и в Европе и за пределами Европы", — заявил Юнкер после встречи с генсеком всемирной организации.

В конце апреля Европарламент рассматривал проект доклада о свободе СМИ в Евросоюзе, в котором выражалась обеспокоенность в связи с усилением в ряде стран ЕС давления на журналистов и угроз в их адрес.

Журналистка и блогер Дафна Каруана Гализия погибла при взрыве машины в мальтийском селении Бидниджа в середине октября. Она заявляла о предполагаемой связи премьера Мальты и его супруги с компанией, фигурирующей в "панамских документах". Сам премьер-министр и его жена отрицают любую связь с офшорной компанией.

В конце февраля в Словакии разразился политический кризис, связанный с убийством журналиста Яна Куциака, который занимался расследованиями о связях политиков с преступным миром.