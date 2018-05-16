В американской школе произошла стрельба

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Стрельба произошла в школе американского города Диксон, штат Вайоминг, никто не пострадал, сообщает телеканал KWQC TV6.

Как сообщает телеканал, вооруженный мужчина открыл огонь по полицейскому в школе в среду утром. Страж порядка выстрелил в ответ, после чего ему удалось задержать нападавшего.

В результате инцидента никто не пострадал. Полиция предполагает, что нападавший действовал в одиночку и угрозы больше нет.

По данным телеканала WQAD, нападение совершил 19-летний бывший ученик школы.