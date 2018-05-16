Лавров назвал заявления о погибших в Газе "террористах" кощунственными

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает кощунственным заявление о том, что погибшие в ходе столкновений в секторе Газа палестинцы были террористами.

Акции протеста начались в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты вели огонь на поражение по участникам протестов. По последним данным, в столкновениях погиб 61 палестинец. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур.

Во вторник в эфире телерадиокомпании RTBF посол Израиля в Бельгии Симона Франкель заявила, что она сожалеет по поводу потери любой человеческой жизни, "даже если это террористы, 55 террористов, которые пришли к заграждению, чтобы попытаться пройти на израильскую территорию". После этих высказываний посла Израиля вызвали в МИД Бельгии для объяснения своих высказываний.

"Но одновременно я не могу согласиться с тем, что десятки мирных граждан, включая детей, в том числе грудных детей, которые были убиты в ходе этих инцидентов, что они являются террористами. Я считаю, что это кощунственное заявление. Заявление, которое призвано уйти от честного, серьезного разговора по сути тех проблем, которые раздирают ближневосточный регион, которые, в частности, не позволяют выполнить решение Генеральной ассамблеи ООН о создании Палестинского государства", — сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.