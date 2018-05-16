В Ереване завершилась акция протеста с требованием отставки мэра

ЕРЕВАН, 16 мая — РИА Новости. Акция протеста с требованием отставки мэра Еревана Тарона Маргаряна завершилась, передает корреспондент РИА Новости.

Противники мэра обвиняют его в неэффективной деятельности и неподотчетности перед гражданами. В частности, они выражают недовольство работами по обустройству сквера близ мэрии, во время которой были вырублены деревья. Ранее в среду участники акции ворвались в здание мэрии и требовали с встречи с градоначальником.

Затем они направились к зданию Генпрокуратуры и, проведя шествие по центральным улицам армянской столицы, разошлись по домам. Пока у мэрии остаются сторонники градоначальника.

Маргарян — член бывшей правящей Республиканской партии Армении, перешедшей в оппозицию после избрания 8 мая премьером лидера фракции "Елк" Никола Пашиняна.

В Армении с 13 апреля проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер. На фоне протестов Саргсян 23 апреля, менее чем через неделю после избрания премьером, подал в отставку, а 8 мая парламентом на этот пост был утвержден лидер оппозиции Пашинян.