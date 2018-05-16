Президент Египта к Рамадану помиловал 300 молодых заключенных

КАИР, 16 мая — РИА Новости, Маргарита Кислова. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился помиловать по случаю Рамадана 300 молодых заключённых, сообщает сайт газеты "Аль-Ватан".

Президент дал соответствующее поручение главе МВД страны в ходе молодежного форума, уточняется в сообщении.

"Надеюсь, эти молодые люди смогут встретить Рамадан уже с семьей", — сказал египетский лидер, слова которого приводит газета.

СМИ сообщают, что в числе помилованных находятся, в основном, осужденные за участие в беспорядках в ходе различных несанкционированных протестных акций.