Австрия намерена продвигать переговоры о вступлении Сербии в Евросоюз

ВЕНА, 16 мая — РИА Новости. Австрия намерена и дальше продвигать переговоры о вступлении Сербии в Евросоюз, заявил в среду канцлер Австрии Себастьян Курц.
"На встрече с президентом (Сербии) Александром Вучичем в Софии мы поговорили об ожиданиях от завтрашнего саммита со странами Западных Балкан и австрийском председательстве в Совете ЕС. Мы намерены и дальше продвигать переговоры с Сербией о вступлении (в ЕС — ред.)", — говорится в заявлении Курца, распространённом на его официальной страннице в Twitter.
Он подчеркнул, что Сербия является якорем стабильности Западных Балкан и на сегодняшний день уже достигла большого прогресса на этих переговорах.
Австрия будет председательствовать в Совете ЕС с 1 июля 2018 года.