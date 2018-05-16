В Конституционном суде оценили решения ЕСПЧ в делах, связанных с Россией

Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фото

Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая — РИА Новости. Решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в подавляющем большинстве случаев не противоречат Конституции РФ, заявил заместитель председателя Конституционного суда РФ Сергей Маврин.

"В подавляющем большинстве случаев соприкосновения нашего национального права с выносимыми Страсбургским судом решениями о каком-либо конфликте между ними говорить не приходится, поскольку Европейская конвенция и Конституция (РФ – ред.) обладают как минимум единой генетической природой", — сказал Маврин на Петербургском международном юридическом форуме.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Петербургского международного юридического форума-2018.