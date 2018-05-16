Европа должна быть благодарна Трампу за избавление от иллюзий, заявил Туск

БРЮССЕЛЬ, 16 мая — РИА Новости. Европа должна быть благодарна президенту США Дональду Трампу за то, что вследствие его политики европейцы избавились от иллюзий, заявил председатель Евросовета Дональд Туск.

"Глядя на последние решения президента Трампа, кто-то мог даже подумать: кому нужны враги с такими друзьями. Но, честно говоря, Европа должна быть благодарна президенту Трампу. Потому что благодаря ему мы избавились от всех иллюзий. Он позволил нам понять, что если вам нужна рука помощи, то это только ваша собственная рука", — заявил он в преддверии неформальной встречи лидеров ЕС.

"Европа должна сделать все, что в ее силах, чтобы защитить, несмотря на сегодняшние настроения, трансатлантические связи. Но в то же время мы должны быть готовы к тем сценариям, где нам придется действовать самостоятельно. У нас достаточно возможностей, чтобы справиться с этой задачей. Но нам нужно больше политического единства и решимости", — отметил Туск.

В конце марта США ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Для некоторых стран, а также для ЕС действие этих пошлин приостановили до июня. Переговоры между Брюсселем и Вашингтоном пока ни к чему не привели.

Кроме того, 8 мая Трамп объявил, что США выходят из соглашения по иранской ядерной программе, подписанного "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Вашингтон намерен восстановить все санкции против Тегерана, в том числе и вторичные, под которые попадают другие страны, ведущие бизнес с Ираном.