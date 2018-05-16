МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал поступок постпреда США при ООН Никки Хейли жестом бессилия.

Она демонстративно покинула зал заседания Совета Безопасности во время выступления представителя Палестины Рияда Мансура.

"Хейли ушла с заседания Совбеза в знак протеста в ходе выступления посла Палестины. Жест бессилия, нервы ни к черту. Своим уходом она никого не напугает, лишь подчеркнет неспособность США обеспечить мирный процесс на Ближнем Востоке. Изоляция США по вопросу о Иерусалиме очевидна", — написал Пушков у себя в Twitter.

В секторе Газа уже несколько дней продолжаются протесты против переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Для подавления выступлений израильские солдаты открывали огонь на поражение. В столкновениях погибли 61 человек. На фоне этих событий и в знак протеста против решения о переносе представительства Палестина отозвала своего посла из Вашингтона.