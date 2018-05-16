В Риге прошел пикет в поддержку задержанных защитников русских школ

Пикет у здания Рижской центральной тюрьмы в столице Латвии с требованием освободить защитников русских школ в стране Александра Гапоненко и Владимира Линдермана. 16 мая 2018

Пикет у здания Рижской центральной тюрьмы в столице Латвии с требованием освободить защитников русских школ в стране Александра Гапоненко и Владимира Линдермана. 16 мая 2018

РИГА, 16 мая — РИА Новости. Несколько десятков человек провели пикет у здания Рижской центральной тюрьмы в столице Латвии с требованием освободить подозреваемых в совершении действий против Латвийского государства защитников русских школ в стране Александра Гапоненко и Владимира Линдермана, сообщает корреспондент РИА Новости.

Пикетирующие держали в руках плакаты с надписями "Нет политическим репрессиям", "Свободу Александру Гапоненко и Владимиру Линдерману", "Саша и Володя, мы с вами". В мероприятии принимает участие несколько десятков человек.

В пикете также приняли участие экс-депутат Европарламента Татьяна Жданок, в отношении которой заведено уголовное дело за организацию Вселатвийского родительского собрания, и журналист Юрий Алексеев, который подозревается в разжигании межнациональной розни и незаконном хранении боеприпасов.

Ранее Полиция безопасности Латвии завела уголовное дело после прошедшего в конце марта Вселатвийского родительского собрания, участники которого выступили против перевода школьного образования на латышский язык. По данным правоохранителей, дело заведено по признакам "преступления против государства", а также других уголовных деяний. На организованном Русском союзе Латвии Вселатвийском родительском собрании было высказано несогласие с реформой. Двое участников мероприятия, Александр Гапоненко и Владимир Линдерман, были обвинены в действиях против государства и помещены под арест.

Сейм Латвии 23 марта утвердил поправки к закону "Об образовании", предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году. Президент Раймондс Вейонис 2 апреля подписал закон.

В Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.