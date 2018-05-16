В ДНР обвинили Киев в блокировании переговоров о соцвыплатах в Донбассе

ДОНЕЦК, 16 мая — РИА Новости. Киев фактически заблокировал переговоры о возобновлении выплат пенсий жителям Донбасса, сообщила в среду Виктория Талакина — пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах в Минске Дениса Пушилина.

"Украина фактически заблокировала переговоры о возможности выплаты пенсий жителям Донбасса через механизм, предложенный Международным комитетом Красного Креста (МККК)", — написала Талакина на своей странице в Facebook

По ее словам, Киев до сих пор не представил своей позиции в ответ на это предложение. "Украина не высказалась на "за", ни "против", не внесла своих предложений – у украинской стороны попросту нет позиции по данному вопросу. А тем временем, согласно принятому украинским парламентом закону о реинтеграции, на территории, временно подконтрольной Украине, вводится зонирование, которое усложняет и без того непростой доступ сотен тысяч пенсионеров к положенной им пенсии", — добавила Талакина.

Официальный Киев с середины лета 2014 года прекратил выплату пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы жителям Донбасса. На пенсию имеют право жители Донбасса, которые зарегистрировались на подконтрольных Киеву территориях. С апреля 2015 года власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая — и зарплаты бюджетникам.