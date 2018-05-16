"Взорвать мост Путина". Американское СМИ призывает к бомбардировкам Крыма

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Один из авторов американского консервативного политического еженедельника Washington Examiner призвал украинские власти разбомбить Крымский мост, на котором в среду открылось автомобильное движение. По его мнению, "неотложная моральная актуальность" такого поступка очевидна.

"Во вторник президент России Владимир Путин открыл мост через Керченский пролив, соединяющий украинский Крым с материковой Россией. Сделал он это с присущей ему бравадой, возглавив колонну транспортных средств". Так начинается короткая статья журналиста Тома Рогана на сайте еженедельника, под заголовком "Украина должна взорвать Крымский мост Путина".

© РИА Новости / Григорий Сысоев Президент России Владимир Путин за рулем КамАЗа во время открытия автомобильной части Крымского моста. 15 мая 2018 © РИА Новости / Григорий Сысоев Президент России Владимир Путин за рулем КамАЗа во время открытия автомобильной части Крымского моста. 15 мая 2018

Автор называет произошедшее "возмутительным оскорблением Украины как нации" и утверждает, что строительство обошлось и без того разоренному российскому государству в миллиарды долларов. Однако для Кремля это сооружение имеет особое значение, поскольку символизирует "официальное физическое и психологическое присвоение украинской территории".

Как бы на диверсию ответила Москва? Роган понимает: скорее всего, произошла бы эскалация насилия на Востоке Украины. Однако такое развитие событий, на взгляд журналиста, в любом случае неизбежно. Он уверен: сразу после чемпионата мира по футболу последует постепенное поглощение Россией всей Украины. В то же время разрушение моста, хотя бы временное, послужило бы "безошибочным сигналом о том, что украинцы не хотят соглашаться с кражей территории".

Автор статьи не только предлагает киевской власти радикальный сценарий, но и рассуждает, как его следует реализовать. ВВС Украины вполне способны ударить по мосту, однако сделать это надо так, чтобы число жертв было минимальным, советует Роган. Такая бомбардировка, по его мнению, "станет очень личным упреком Путину с учетом его амбиций и потока пропаганды".

Откровенный и ничем не прикрытый призыв к насилию автор заканчивает с пафосом: "Неотложная моральная актуальность такого действия очевидна. Любое государство, которое позволяет украсть свою территорию и прощает это, делает шаг к вымиранию".

К слову, давать подобного рода советы вполне в духе Тома Рогана. Следом он опубликовал и другой призыв — на сей раз к Дональду Трампу: не обращать внимания на угрозы Ким Чен Ына отменить саммит КНДР — США, поскольку лидер Северной Кореи "просто блефует".