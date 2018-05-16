В Армении заявили о намерении развивать военное сотрудничество с Россией

ЕРЕВАН, 16 мая – РИА Новости. Ереван намерен развивать военное сотрудничество с Москвой, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны Армении по итогам встречи главы ведомства Давида Тонояна с советником-посланником посольства РФ Андреем Ивановым и военным и военно-воздушным атташе РФ в республике Евгением Булавинцевым.

"Министр обороны отметил важность армяно-российских отношений в деле обеспечения военной безопасности Армении, заверив, что они и впредь будут расширяться и развиваться с использованием большого потенциала по ряду направлений", — говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобороны.

По данным пресс-службы, глава оборонного ведомства заявил также о необходимости сотрудничества между двумя странами как в рамках ОДКБ, так и различных международных организаций.

"На встрече были обсуждены задачи двустороннего военного сотрудничества, пути дальнейшего взаимодействия в военно-политической, военной и военно-технической сферах, обозначены предстоящие планы", — говорится в сообщении.