Два человека погибли при атаке смертника в Ираке, сообщил источник

БАГДАД, 16 мая — РИА Новости. Жертвами атаки смертника в городе Эт-Тармия к северу от иракской столицы стали два человека, еще четыре получили ранения, сообщил РИА Новости источник в местных органах безопасности.

"Двое граждан погибли, еще четверо пострадали в ходе отражения силами правопорядка атаки смертника с поясом со взрывчаткой", — сообщил источник.

Он отметил, что террорист пытался атаковать место траурного мероприятия.

Ранее в мае в этом районе уже происходило нападение террористов — 2 числа жертвами атаки членов группировки ИГ* в Эт-Тармии стали семь человек, 13 получили ранения.

Иракские власти в декабре 2017 года объявили о победном завершении войны против ИГ* в стране, но отмечали, что "спящие" ячейки террористов продолжают представлять угрозу.

*Террористическая организация, запрещенная в России