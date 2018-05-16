ДНР и ЛНР предложили Киеву провести обмен пленными по формуле "157 на 20"

ДОНЕЦК, 16 мая — РИА Новости. Представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик на встрече в Минске предложили Киеву обменять всех установленных пленных по формуле "157 на 20", сообщила в среду Виктория Талакина — пресс-секретарь полпреда ДНР в контактной группе по Украине Дениса Пушилина.

Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявляла, что Донецк готов передать Киеву 14 пленных в обмен на 80 сторонников самопровзглашенной республики.

"В ходе (заседания) контактной группы Донецкая и Луганская народные республики вышли с предложением о проведении обмена всех установленных лиц, содержащихся в местах заключения на территории Украины, на всех установленных лиц, находящихся в заключении на территории республик", — написала Талакина на своей странице в Facebook.

Она уточнила, что согласно предложению "на территорию ЛНР и ДНР вернутся 157 человек, в свою очередь республики вернут Украине 20 пленных".