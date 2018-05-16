Глава МИД Германии попросил Россию возобновить минский процесс

БЕРЛИН, 16 мая – РИА Новости. Берлин обратился к Москве с просьбой вернуться за стол переговоров для продолжения "минского процесса", заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, выступая в среду в бундестаге.

"Я попросил (министра иностранных дел РФ Сергея) Лаврова, чтобы Россия вернулась за стол переговоров, чтобы возобновить "минский процесс" и заняться поиском политического решения", — сказал Маас.

Он добавил, что Германия стремится к диалогу с Россией, однако "не ради процесса диалога, а ради результатов". Министр отметил, что пока этих результатов "слишком мало".