В Конго доставили первую партию вакцины от вируса Эбола

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Первая партия вакцины для борьбы с вирусом Эбола доставлена в Демократическую Республику Конго, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

#RDC🇨🇩: une 1ère livraison📦 de 4000 doses de #vaccin contre #Ebola vient d’arriver🛬 à Kinshasa.



Des doses supplémentaires devraient être déployées dans les prochains jours.



Des préparatifs sont en cours pour commencer la vaccination💉 dès que possible.



📷: OMS (@WHO) pic.twitter.com/MMWfWOsZQY — ONU Info (@ONUinfo) 16 мая 2018 г.

​"Первая партия из четырех тысяч доз вакцины против вируса Эбола только что прибыла в Киншасу, ДРК. Дополнительные дозы будут доставлены в ближайшие дни", — говорится в сообщении организации в Twitter.

Как сообщает издание Actualite со ссылкой на министерство здравоохранения, начало вакцинации запланировано на ближайшие выходные. Отмечается, что это будет "не массивная кампания" — она затронет только тех, кто имел "контакт с подтвержденными случаями", а также медицинский персонал, "находящийся под прямым воздействием вируса".

По данным ВОЗ, количество случаев заболевания смертельно опасным вирусом в Демократической Республике Конго в настоящее время составляет 42, включая два лабораторно подтвержденных заражения и 17 смертей. О начале вспышке Эболы в ДР Конго ВОЗ объявила 8 мая.

Последняя вспышка заболевания в Демократической Республике Конго была зафиксирована в 2017 году. Тогда от болезни за три недели скончались четыре человека. Нынешняя эпидемия является уже девятой по счету в стране с момента обнаружения вируса в 1976 году.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. По данным ВОЗ, во время последней крупной эпидемии Эболой заразились 28,6 тысячи человек, более 11,3 тысячи скончались.