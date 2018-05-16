Жителя Польши признали невиновным в убийстве после 18 лет заключения

ВАРШАВА, 16 мая – РИА Новости. Жителя Польши Томаша Коменду признали невиновным в убийстве и изнасиловании и освободили от отбывания наказания после 18 лет, проведенных им в тюрьме, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Верховный суд Польши отменил решение суда первой инстанции и апелляционного суда, которые в свое время вынесли обвинительные приговоры. "Суд признает Томаша Коменду невиновным", — говорится в приговоре Верховного суда.
Теперь у следствия есть новый подозреваемый, и расследование дела будет продолжено.
Коменда воспринял решение суда очень эмоционально, он закрыл лицо руками и заплакал. Теперь он имеет право требовать от государства компенсацию за 18 лет, проведенных в тюрьме.