Жителя Польши признали невиновным в убийстве после 18 лет заключения

ВАРШАВА, 16 мая – РИА Новости. Жителя Польши Томаша Коменду признали невиновным в убийстве и изнасиловании и освободили от отбывания наказания после 18 лет, проведенных им в тюрьме, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Восемнадцать лет назад в небольшом польском городке погибла 15 летняя девушка — ее изнасиловали и оставили на морозе. Виновным в совершении этого преступления был признан 23-летний Коменда. Его приговорили к 25 годам лишения свободы. Недавно в деле появились новые обстоятельства, в частности, результаты экспертиз, которые доказывали невиновность осужденного.

Верховный суд Польши отменил решение суда первой инстанции и апелляционного суда, которые в свое время вынесли обвинительные приговоры. "Суд признает Томаша Коменду невиновным", — говорится в приговоре Верховного суда.

Теперь у следствия есть новый подозреваемый, и расследование дела будет продолжено.

Коменда воспринял решение суда очень эмоционально, он закрыл лицо руками и заплакал. Теперь он имеет право требовать от государства компенсацию за 18 лет, проведенных в тюрьме.