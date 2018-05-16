Более тысячи детей получили ранения с начала протестов в секторе Газа

Палестинские дети на акциях протеста на границе сектора Газа с Израилем. Архивное фото

Палестинские дети на акциях протеста на границе сектора Газа с Израилем. Архивное фото

ЖЕНЕВА, 16 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Свыше 1000 детей получили ранения с начала протестов на границе сектора Газа, сообщает Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ).

"С 30 марта свыше 1000 детей получили ранения в результате насилия в секторе Газа. Многие из этих ранений являются тяжелыми и потенциально могут привести к изменению жизни, включая ампутации", — говорится в сообщении.

ЮНИСЕФ отмечает, что недавние события на границе сектора Газа привели к усилению нагрузки на слабую систему здравоохранения в этом районе, которая страдает от постоянных отключений электричества, нехватки топлива, лекарств и медицинского оборудования. Больницы не справляются с ростом количеств пациентов с тяжелыми ранениями.

В среду Детский Фонд ООН доставил в Газу два грузовика с медицинской гуманитарной помощью, в том числе с антибиотиками. Ее должно хватить для 70 тысяч человек.

ЮНИСЕФ призывает все стороны принять необходимые меры для защиты детей в секторе Газа.

Акции протеста прошли в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты вели огонь на поражение по участникам протестов. Сообщалось о 61 погибшем палестинце и 2,7 тысячи пострадавших от пуль и газа. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур.