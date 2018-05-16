Суд в Брюсселе отклонил ордеры на арест трех каталонских политиков

БРЮССЕЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Прокуратура Брюсселя подтвердила в среду, что суд отклонил ордеры на арест трех бывших членов правительства экс-главы каталонского женералитета Карлеса Пучдемона.

"Прокуратура Брюсселя подтверждает, что совещательная палата вынесла на заседании решение по делу трех каталонских политиков. Минюст ходатайствовал перед судом о признании неправомерными трех европейских мандатов на арест в виду отсутствия соответствующих национальных испанских ордеров. Суд согласился с этой позицией", — говорится в сообщении, поступившем в среду в РИА Новости.

Решение может быть обжаловано.

Три каталонских политика уехали вместе с бывшим главой женералитета Карлесом Пучдемоном из Барселоны в Бельгию в конце октября 2017 года — после незаконного провозглашения независимости Каталонии.

Судья Верховного суда Испании Пабло Льярена 23 марта предъявил обвинения 25 каталонским политикам в связи с незаконным референдумом о независимости, 13 из них — в организации восстания. По этому обвинению им грозят до 30 лет тюремного заключения. Шесть человек объявлены в международный розыск, выданы ордера на их экстрадицию, девять политиков находятся в мадридских тюрьмах.