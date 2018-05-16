МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Бразилии два велосипедиста чуть не попали под поезд, когда решили проехать по заброшенному, как они считали, тоннелю.

О случившемся рассказал в Facebook один из участников инцидента Джедсон Джил Миранда, чья камера на шлеме засняла опасную поездку.

На кадрах видно, как Миранда вместе с другом Фелипе Виейра заезжают в пустой тоннель. Неожиданно они слышат гудок и видят яркий свет. Перепуганные друзья бросают велосипеды и бросаются в безопасное место, а через несколько секунд мимо них уже проезжает поезд.

"Мы поступили очень безрассудно, железнодорожные тоннели не предназначены для того, чтобы кататься на велосипедах или ходить пешком. Слава Богу, все обошлось. Пусть это будет примером для других", — признался Миранда.