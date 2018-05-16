СК возбудил новые дела из-за обстрелов Донбасса украинскими силовиками

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Следственный комитет возбудил четыре новых дела из-за обстрелов Донбасса украинскими силовиками, при которых были ранены мирные жители, сообщила в среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Только за последние несколько дней зафиксировано не менее четырех обстрелов, в результате которых пострадала в том числе несовершеннолетняя. По этим фактам Главным следственным управлением СК РФ возбуждены четыре уголовных дела по признакам преступлений… "применение запрещенных средств и методов ведения войны", — заявила Петренко, чьи слова приводятся на сайте ведомства.

По данным следствия, 11 мая военнослужащие ВС и Нацгвардии Украины произвели прицельный артобстрел из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в Докучаевске. В результате обстрела было повреждено здание Докучаевской специальной общеобразовательной школы – интерната №27 на улице Ленина. Кроме того, в результате этого обстрела была ранена мирная жительница 1966 года рождения.

В тот же день под прицельный артобстрел в поселке Зайцево города Горловки попали два жилых дома на улице Полевой: один дом частично разрушен, второй полностью уничтожен. Кроме того, ранение получил мирный житель 1981 года рождения. Сообщается, что на следующий день, 12 мая, были обстреляны и другие объекты гражданской инфраструктуры Горловки, в результате получили ранения несовершеннолетняя девочка и мужчина 1974 года рождения.

Кроме того, 13 мая был произведен прицельный артобстрел объектов гражданской инфраструктуры, в поселке Широкая Балка города Горловки: в результате был ранен мирный житель 1965 года рождения.

"Мотивом этих преступлений, как и прежде, явилась политическая и идеологическая ненависть украинских силовиков, связанная с отказом населения Донбасса признать легитимность действующей власти и желанием создать собственные административно-территориальные образования. При этом, лица, выполняющие преступные приказы напрочь забыли, что среди провозглашенных этим режимом "противников", а на деле живой мишени — точно такие же люди, в том числе дети", — подчеркнула Петренко.

По уголовным делам проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.