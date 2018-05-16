Госдеп США увидел негативные последствия строительства Крымского моста‍

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Строительство Крымского моста беспокоит США, заявили в Госдепартаменте. По словам представителя ведомства Хезер Науэрт, его возведение ограничивает доставку товаров на кораблях, тем самым затрагивая людей, Крым и Украину.

По ее словам, строительство не только "укрепляет незаконный захват и оккупацию Россией Крыма, но и затрагивает навигацию".

Она подтвердила, что в ведомстве видели церемонию открытия моста и то, как Владимир Путин проехал по нему на грузовике.

Российское посольство в США ответило на претензии Госдепа. По словам дипломатов, Москва не будет ни у кого спрашивать разрешения на строительство транспортной инфраструктуры в интересах жителей страны.

"Вашингтон предсказуемо недоволен. Но Крым — Россия ", — говорится в размещенном на Facebook комментарии российской дипмиссии.

Реакция на успехи России

Как считает политолог, заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук, США беспокоит рост могущества России, ее экономического благополучия.

"То, что этот мост действительно имеет для нас прорывное значение, уже не может отрицать никто из здравомыслящих людей, признающих его роль в укреплении интеграционных процессов Крыма как составной части России", — заявил он в эфире радио Sputnik

По его словам, у американского президента Дональда Трампа есть определенная стратеги — ему не нужны конкуренты, он работает на сохранение доминирующих позиций США.

"Есть Россия, доказавшая свое влияние в мире. А Крымский мост только укрепляет позиции России на южном направлении, формирует предпосылки для серьезных экономических прорывов", — отметил политолог.

Поэтому у Вашингтона появились серьезные основания беспокоиться "с позиции державы-гегемона", добавил он.

"Эта позиция находится под угрозой — отсюда и такая реакция на успехи России", — заключил Форманчук.

Крымский мост

Мост через Керченский пролив — самый протяженный в Европе, его длина 19 километров. Автомобильное движение по магистрали запустили на полгода раньше первоначально установленного срока.

Сейчас въезд на мост разрешен легковым машинам и пассажирским автобусам. Движение грузовиков откроется ориентировочно в октябре 2018 года, поездов — в конце 2019-го.

По мосту, имеющему две полосы в каждом направлении, разрешено ездить со скоростью до 90 километров в час, останавливаться запрещено.

Торжественная церемония открытия состоялась 15 мая. Владимир Путин за рулем КамАЗа преодолел путь от Краснодарского края до Керчи чуть больше чем за четверть часа.

Крым стал российским после проведенного там в марте 2014 года референдума. На нем более 95 процентов жителей полуострова высказались за вхождение в состав России.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".